Zodiac Chinezesc 2022. Zodiacul chinezesc, spre deosebire de cel european, corespunde unei perioade de aproximativ un an. Zodiile în zodiacul chinezesc încep odată cu Anul Nou chinezesc, adică de pe data de 1 februarie. Anul acesta va fi cel al Tigrului de Apă. Ce este total interzis să faci! Ar putea să îți aducă ghinion!

Zodiac Chinezesc 2022. Începând cu data de 1 februarie 2022 se va deschide Noul An Chinezesc, de data aceasta fiind al Tigrului de Apă. Acesta va conține numeroase semnificații, dar și implicații care nu trebuie trecute cu vedere. Va fi un an în care oamenii vor încerca să își recapete echilibrul, dar și unul în care proiectele și rezoluțiile proprii necesită mai multă implicare. Anul Tigrului de Apă vine după cel al Bivolului alb de Metal. Ce este total interzis să faci în Noul An Chinezesc 2022 și cum ar putea să te afecteze în acest sens?

Zodiac Chinezesc 2022. Ce este total interzis să faci în anul Tigrului de Apă

Anul 2022 întâmpină zodiile cu noi provocări și rezoluții. Anul Tigrului de Apă vine odată la 60 de ani, iar acest lucru va aduce în viețile oamenilor noi oportunități, noi schimbări, dar și putere pentru a putea finaliza proiectele deja începute. De asemenea, se anunță prosperitate, belșug și voie bună.

Zodiac Chinezesc 2022. Anul Tigrului de Apă este promițător din multe puncte de vedere pentru zodii. Obiectivele vor fi duse până la capăt și vor culege încet, dar sigur, roadele muncii lor. Iar, pentru a avea parte de belșug și prosperitate, se recomandă purtarea următoarelor culori: galben, roșu, verde, albastru și auriu. De asemenea, astrologii transmit că trebuie să fie respectate anumite reguli pentru ca visurile să fie îndeplinite în totalitate.

Trei zodii ale Zodiacului Chinezesc sunt atenționate de astrologi. Anul 2022 ar putea să le aducă schimbări majore pe toate planurile.

Anul Tigrului de Apă – Iepure

Pentru Iepuri (cei născuți în anii 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011), astrele se vor alinia și le vor aduce atât în plan personal, cât și în plan profesional noi oportunități și schimbări. Anul 2022 va fi bun pentru aceștia și vor putea contoriza evoluții pe care le așteptau de mult timp. De asemenea, nici planul financiar nu este uitat, căci vor avea parte de câștiguri semnificative în perioada următoare. Mai mult decât atât, alți oameni din jur vor veni să le ceară ajutorul. Însă, trebuie să fie atenți la un anumit aspect: deciziile pe care le vor lua nu trebuie să fie pripite.

Anul Tigrului de Apă – Maimuța

Pentru Maimuțe (cei născuți în anii 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016), astrele vor sări în ajutorul lor pentru a putea duce la capăt lucrurile pe care și le-au propus. Norocul va fi alături de cei care fac parte din această zodie. Astrologii recomandă să nu se forțeze anumite lucrurile.

Anul Tigrului de Apă – Șarpe

Pentru Șerpi (cei născuți în anii 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013), astrologii anunță ghinion pe anumite planuri. Anul 2022 va fi unul greu pentru aceștia, un an în care vor fi nevoiți să depună eforturi considerabile pentru a putea răzbi. O serie de obiective pe care și le-au propus nu se vor îndeplini, astfel că vor fi nemulțumiți. De asemenea, nici în plan sentimental nu va fi grozav pentru aceștia, căci se vor izbi de obstacole.

Sursă foto: Pixabay