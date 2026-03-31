1 aprilie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox. Credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca

Miercuri, 1 aprilie 2026, este cinstită Sfânta Cuvioasă Maria Egipteanca, o sfântă despre care, în general, credincioșii cunosc mai puține lucruri. Potrivit crestinortodox.ro, Maria Egipteanca s-a născut în Egipt. La vârsta de 12 ani și-a părăsit familia și a plecat la Alexandria, unde a trăit timp de 17 ani într-o viață marcată de excese.

La 29 de ani, a decis să părăsească Alexandria și a ajuns la Ierusalim. Drumul ei a fost prilejuit de un grup de tineri din Egipt și Libia care mergeau pe mare spre Ierusalim pentru a lua parte la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci.

Cum s-a schimbat viața Sf. Cuvioase Maria Egipteanca

Ajunsă la Ierusalim, a încercat să intre în Biserica Sfântului Mormânt, însă nu a reușit să treacă dincolo de prag. A simțit că o forță nevăzută o oprește, iar încercările repetate de a pătrunde înăuntru au fost zadarnice.

Atunci a înțeles că viața ei de până atunci o făcea nevrednică de a intra în acel loc sfânt. În acel moment, s-a rugat Fecioarei Maria, cerând ajutor pentru a putea intra în biserică și promițând că își va schimba complet felul de a trăi.

A reușit să se închine Sfintei Cruci, după care a hotărât să-și petreacă restul vieții în pustia de dincolo de Iordan. A trăit acolo timp de 47 de ani, în post aspru și rugăciune neîncetată. Cu un an înainte de a muri, viața ei tainică i-a fost descoperită Părintelui Zosima, care a și împărtășit-o. Ulterior, acesta s-a întors pentru a o înmormânta, fiind ajutat, potrivit tradiției, de un leu la săparea mormântului.

