10 sfaturi pentru a evita să faceți greșeli atunci când cumpărați vin

Cumpărarea unei sticle de vin pentru o cină, o ocazie specială sau pur și simplu pentru consum personal, la început poate părea destul de ușor, până când ne găsim în fața unui raft plin de opțiuni și începem să ne îndoim exact de ce tip de vin căutăm. În majoritatea cazurilor, cu toții ne dorim același lucru: un vin care ne place, care îndeplinește cerințele de calitate și, dacă se poate, să fie la un preț bun. Dacă punem în practică următoarele considerații, vom reduce la minimum riscul de a greși și ne vom putea simți mulțumiți de sticla de vin cumpărată.

Luați în considerare atributele aromelor preferate

Acestea pot fi legate de caracteristicile unui soi specific de struguri, originea sa, structura sa sau gustul pe care vinul îl oferă. Același soi, în funcție de originea sau procesul de vinificație, va oferi diferite grade de arome și note. Un Chardonnay din Lumea Veche nu este la fel ca o Lumea Nouă sau un Chardonnay cu sau fără îmbătrânire. Este convenabil să cunoașteți diferitele game de stiluri sau calitate pe care le aduce strugurii, în funcție de origine și de elaborare. Cu toate acestea, există și alți factori pe care îi putem considera mai relevanți decât soiul, cum ar fi propria structură a vinului ; mai detectabil și mai echilibrat în vinurile bune și gustul acestuia ; persistența texturii și a gustului după degustare.

Luați în considerare cu ce mâncare veți combina vinul

Una dintre întrebările esențiale cu privire la vin este cea a împerecherii. Putem cunoaște sfaturile clasice, dar înainte de a ne decide cu privire la o sticlă de vin roșu, alb sau roze trebuie să știm ce tip de mâncare va completa. În funcție de felul de mâncare, putem să alegem sau să ne lăsăm sfătuiți de profesioniști.

Pentru ce cumpărăm o sticlă de vin?

Selectarea vinului în funcție de ocazie ne va oferi diferite criterii și așteptări de cumpărare. Fie că este pentru consum imediat și personal sau pentru a sărbători un anumit eveniment, fie că este un cadou pentru cineva special sau pentru a te bucura de el la o cină informală, fiecare situație poate necesita un alt tip de vin.

Un vin scump nu este întotdeauna un vin bun

Uneori ne confruntăm cu o dilemă a prețurilor. Adevărul este că majoritatea vinurilor excelente aparțin gamei de prețuri premium și extrem de scumpe, la fel cum rareori găsim cele mai bune vinuri din lume la prețuri accesibile, deși unele dintre cele mai bune vinuri mențin adesea un preț mediu. Dimpotrivă, unele vinuri la prețuri ridicate sunt mediocre.

Importanța unui vin vechi

Nici măcar cele mai bune vinării nu pot garanta și egala calitatea de la un an la altul, deoarece aceasta se schimbă în funcție de sezon. Putem avea amintiri bune despre un anumit vin și asta diferă de următorul. Prin urmare, nu toate vinurile sunt la fel de bune. Un alt aspect de luat în considerare este recolta în ceea ce privește vinurile tinere, recomandând consumul acesteia de preferință în același an, pentru a evita pierderea prospețimii și a fructului. Sunt vinuri care sunt pe piață la un an după recoltare.

Mergeți la magazine specializate cu profesioniști din domeniu

Ne putem orienta spre magazinul nostru local și să ne lăsa consiliați de către profesioniști. Sunt în permanentă pregătire și contact cu domeniul, mențin o rotație fermă și au grijă de conservarea stocului, în multe ocazii au exact ceea ce ne place, având în vedere satisfacția clienților și prevalează tratamentul personalizat. Sfaturile, devotamentul și ajutorul profesioniștilor, printr-o discuție în care ne expunem gusturile și punem întrebări, se vor încheia cu o achiziție adecvată.

Încearcă de fiecare dată ceva diferit

Descoperirile oferite de majoritatea magazinelor specializate ne ajută să experimentăm și să descoperim noi preferințe din diferite origini, recolte și chiar prețuri. Este o opțiune excelentă pentru a afla mai multe despre gusturile noastre și pentru a ne surprinde prin extinderea posibilităților atunci când alegem un vin sau altul.