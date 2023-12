100 de români, scoși din avion și blocați pe aeroport, la Munchen, chiar de Ziua Națională. Consulatul s-a sesizat abia a doua zi

Clipe de groază pe aeroportul din Munchen. Peste 100 de români au rămas blocați într-un avion din cauza condițiilor meteo nevaforabile. Pasagerii zborului companiei Lufthansa au fost scoși din avion abia după aproape 4 ore cu ajutorul echipajelor de pompieri.

Vineri, 1 decembrie 2023, mai mulți români au rămas blocați pe aeroportul din Munchen. Zborul companiei Lufthansa de la București a ajuns pe aeroportul din Germania cu două ore întârziere, iar pasagerii din avion au fost nevoiți să mai aștepte aproape 4 ore pentru a fi debarcați. Ninsorile și vremea rea au pus stăpânire pe mare parte din teritoriul Germaniei. Potrivit presei străine, meteorologii anunță că vremea se va înrăutăți în noaptea de sâmbătă spre duminică, 2-3 decembrie 2023.

Fără apă și mâncare, peste 100 de români au petrecut noapte în aeroport. În încercarea de a-și recupera bagajele, unii pasageri s-au plâns că li s-a refuzat predarea bunurilor.

„Suntem un grup de oameni blocați în aeroportul din Munchen, unde ne este refuzată predarea bagajelor personale. Am avut zborul anulat și reprogramat aseară. După ce am aterizat am fost ținuți în aeronavă timp de patru ore, după care să aflăm azi dimineață că nu ne putem prelua bagajele. Am încercat să cerem ajutorul Consulatului român, plus poliția de aici, fără niciun efect.”, a spus un român, potrivit Digi 24.