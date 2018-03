Andrei Duban a venit la emisiunea „La Măruță” după ce a fost eliminat de la show-ul „Ferma vedetelor”. Umoristul a făcut mai multe mărturisiri, inclusiv că a dormit cu soția lui și cu Patrizia Paglieri în același pat.

„Toate speranțele mi le pun în ea (n.r.- în soția lui). Am dormit foarte mult noi trei în pat, eu cu Patrizia și cu soția. Am devenit mai liber în ultima perioadă. Timp de 8-9 ori pe zi munceam în emisiune, tot ce vezi aici e făcut cu mâna noastră. Am găsit în soția mea un bun prieten. Nu am avut dușmani. Nu până am ieșit. Eu când am ieșit din fermă am văzut testimonialele și am realizat că nu era chiar așa. E un concurs, fiecare e pentru el”, a declarat Andrei Duban.

Andrei Duban a vorbit în stilul lui caracteristic despre faptul că a fost eliminat din „Ferma vedetelor” de Cristi Mitrea. „Am zis: nene, măcar să mă calce numărul 1. Băi, pe mine m-a bătut Cristi Mitrea, cu asta mă mai laud în ultima vreme. Cristi Mitrea a avut mai multe ouă decât mine. Suntem foarte puțini cei care ne putem trece în CV că ni le-a numărat Monica. Atât de mult m-am înfuriat pe mâncare și băutură că am făcut după ce am ieșit din Fermă un festival de street wine & food”, a mai spus Andrei Duban. (VEZI ȘI: Andrei Duban e OUT! A pierdut duelul și a părăsit ”Ferma Vedetelor”)