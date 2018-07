400 de jandarmi, poliţişti şi pompieri vor supraveghea zilnic Neversea, festivalul care începe joi

400 de lucrători ai Ministerului de Interne vor veghea zilnic la siguranța festivalului Neversea, care începe joi. The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki și alții vor urca pe una din cele șapte scene.

„Zilnic, în jur de 400 de lucrători ai Ministerului de Interne, indiferent de arma din care fac parte, vor veghea la siguranța festivalului, pe diverse linii de muncă. Vorbim și de ordinea publică, asigurată de jandarmi, de poliție rutieră, combaterea crimei organizate ș.a.m.d. Colegii de la ISU ne sunt aproape și dânșii, sunt incluși în acest număr. (…) Anul trecut, din punct de vedere al Jandarmeriei Române, am avut undeva la 15 – 20 de contravenții sancționate și aproximativ 25 de infracțiuni constatate, care au fost trecute mai departe în competența Poliției. Am vrea să micșorăm cât de poate de mult numărul acestora. Facem un apel la festivalieri să respecte normele legale”, a declarat, luni, într-o conferință de presă, colonelul Liviu Uzlău, șeful Direcției Ordine și Siguranță Publică din Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, coordonator pe partea de ordine publică al festivalului.

În perimetrul festivalului este interzisă intrarea cu ghiozdane, droguri, sticle, biberoane, lasere, genți, spray-uri, cuțite, arme, obiecte contondente, articole pirotehnice, mâncare și băuturi, animale, materiale inflamabile sau explozive, aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR, orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți participanți, inclusiv umbrele, în caz de ploaie recomandându-se folosirea pelerinelor. Se poate intra cu poșetă sau borsetă, dar cu o dimensiune maximă permisă de 21cm x 29cm, medicamente, insulină, picături uz medicinal, spray inhalator pentru astm.

În perimetrul festivalului vor fi amplasate și două spitale de campanie SMURD și trei puncte de prim ajutor.

„Anul trecut paleta de intervenții nu a fost una deosebită, nu am avut cazuri grave, am avut peste 500 de prezentări, dar nu situații deosebite. Anul acesta ne-am pregătit folosind și experiența anilor trecuți. Avem în sprijin din țară colegi, inclusiv autospeciale transport victime multiple de la București. Vom asigura pe timpul festivalului două spitale, două puncte medicale avansate și trei corturi de prim ajutor. Vom avea 10 patrule care se vor deplasa, sprijiniți de forțele de securitate, să extragă din mulțime persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale. Vor fi și trei șenilate, o mașină de stingere a incendiilor, motopompă etc. Bineînțeles, pe timp de zi vom avea asigurată prezența la un nivel mai redus, pe timp de noaptea vom avea 10 medici care vor deservi punctele medicale avansate. Vom lucra aproximativ 80 de oameni permanent, 15 voluntari – noaptea și 27 ziua”, a declarat și șeful ISU Constanța, Daniel Popa, conform Mediafax.

Inspectorul șef adjunct al IPJ Constanța, Ciprian Sobaru, a precizat, în cadrul aceleiași conferințe de presă, că, pe lângă patrulele obișnuite, polițiști în civil se vor afla în zona delimitată a festivalului.

„Ne-am organizat cu efective atât în interiorul zonei, pentru că astfel trebuie să prevenim săvârșirea de infracțiuni în rândul festivalierilor, și avem patrule de poliție de ordine publică la vedere, în proximitatea evenimentului, pentru păstrarea ordinii și liniștii publice și descurajarea oricăror fapte sau comportament antisociale. (…)Avem și polițiști în civil printre festivalieri”, a spus el.

Potrivit lui Ciprian Sobaru, cea mai mare provocare pe care o are Poliția Română la acest eveniment rămâne traficul rutier. „Se vor institui restricții de trafic la fel ca anul trecut, nu apar noutăți”, a mai declarat inspectorul șef adjunct al IPJ Constanța.

Pentru ca circulația în oraș și în stațiunea Mamaia să nu se blocheze pe perioada celor patru zile în care se va desfășura evenimentul, Regia Autonomă de Transport în Comun din Constanța va suplimenta oferta de transport cu o linie specială de autobuz, ”Neversea” cu plecare din Mamaia spre Portul Tomis.

Organizatorii au pregătit un program prelungit pentru corturile de check-in, acestea fiind deschise și în zilele pre-festival, în 3 și 4 iulie, în intervalul orar 14.00 – 23.00, urmând ca în zilele de festival intervalul să fie 12.00 – 08.00.

„Odată ajunși în zona festivalului, primul și cel mai important lucru pe care trebuie să-l facă fanii festivalului este să schimbe biletul într-o brățară de festival la unul din punctele de check-in. Pentru acest lucru este obligatoriu să aibă un bilet valid și un act de identitate valabil. În cazul în care fanii au finalizat procesul de check-in online, aceștia se vor putea îndrepta spre fast lane-urile dedicate, cu biletul pentru care s-a făcut deja check-in online. Tinerii sub 18 ani vor avea nevoie, pe lângă bilet și actul de identitate, și de documentul care atestă acordul părinților care poate fi găsit pe neversea.com. Accesul minorilor sub 14 ani este permis doar pe baza unui bilet valid și însoțit de un părinte”, au precizat organizatorii.

„Vom avea peste 200.000 de participanți în cele patru zile de festival, o creștere față de anul trecut, evident avem și o zi în plus față de prima ediție. Vor fi peste 200 de artiști în cele patru zile de festival”, a spus Edy Chereji, director de marketing și comunicare Neversea.

La rândul lui, directorul general al festivalului, Bogdan Buta, a declarat în conferința de presă că cei peste 200 de artiști vor locui în hotelurile de 4 și 5 stele din Constanța, cei mai renumiți dintre ei urmând să ajungă pe litoralul românesc cu avioane private.

Neversea 2018 va avea loc în perioada 5 – 8 iulie, The Script, Armin van Buuren, Aloe Blacc, Axwell&Ingrosso, Hardwell, John Newman, Steve Angello, Steve Aoki și mulți alții urmând să urce pe una din cele șapte scene, toate orientate către mare.