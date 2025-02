5 plante de apartament care aduc noroc și abundență

Plantele de apartament sunt uneori mai mult decât un obiect de decor, însă ele pot avea și alte simboluri. Unele plante sunt legate de noroc, prosperitate și energie pozitivă. Descoperă plantele de apartament care aduc abundență în spațiul tău.

1. Bambusul norocos – după cum îi spune numele, această plantă aduce putere, expansiune și creștere rapidă și constantă. Pe lângă faptul că îți înfrumusețează spațiul, bambusul norocos îți aduce și o energie pozitivă în locuință. E ușor de întreținut, iar experții recomandă să pui două plante într-o singură vază dacă îți dorești noroc într-o relație romantică.

2. Orhideea – nu este doar frumoasă, ci și aducătoare de noroc. Este cunoscută pentru că este mai greu de întreținut față de alte plante de interior. Unele orhidee preferă un loc unde vor primi lumină filtrată sau lumină indirectă, în timp ce alte tipuri de orhidee preferă mai mult soare. Conform credințelor populare, dacă le îngrijești corespunzător, orhideele te răsplătesc pe măsură: aduc norocul de partea ta. Nu este de mirare că mulți oameni le aduc în casă cu speranța de a atrage norocul și bunăstarea sau că le folosesc în diverse contexte, inclusiv de către cei care obișnuiesc să se joace sau să atragă beneficii gratuite care să crească șansele de reușită.

3. Planta de jad – aceasta are frunze mici și în formă de monedă, motiv pentru care sunt asociate cu monedele, ceea ce simbolizează banii și norocul. Planta de jad este ușor de întreținut, are nevoie de cel puțin șase ore de lumină naturală, indirectă, în fiecare zi. E bine să nu stea în soare atunci când e cel mai puternic, pentru că frunzele ei s-ar putea arde în felul acesta. Aceste plante sunt suculente, astfel că trebuie udate doar la două-trei săptămâni, când primii 5 centimetri de sol sunt uscați.

4. Măslinul – măslinii pot fi cultivați în interiorul casei, atâta timp cât te asiguri că are 8-10 ore de lumină solară directă pe zi. Astfel că acesta nu se potrivește oricărui apartament. Dacă ai un spațiu prea mic, poți achiziționa un măslin artificial. Indiferent de alegerea ta, aceste plante reprezintă pacea și prietenia, de aici și expresia „întinde o ramură de măslin”.

5. Eucaliptul – acesta are proprietăți medicinale și oferă un parfum revigorant, astfel că era de așteptat să aducă și o energie pozitivă în casa ta. Eucaliptul are nevoie de șase ore de lumină solară directă în fiecare zi, plus udarea ocazională când solul este uscat. Aceasta este o plantă care înfrumusețează spațiul și e ideală și pentru a fi oferită pe post de cadou.

Așadar, dacă ești în căutarea unor plante care să contribuie la noroc și energie pozitivă în casă, ai mai multe variante de unde poți alege.