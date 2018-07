8 ani de la moartea Mădălinei Manole

Astăzi, 14 iulie, se împlinesc opt ani de când Mădălina Manole a plecat de pe această lume… și, de tot atâta timp, “fata cu părul de foc” le cântă îngerilor în infinitul cerului albastru. Se spune că “timpul vindecă rănile”, dar această vorbă străveche nu e valabilă și în cazul rudelor și apropiaților regretatei artiste. Unii dintre specialiști susțin faptul că atunci când se produc drame în familii, rănile provocate rămân în suflete. E adevărat, în timp, mintea le acoperă cu cicatrici ca să poată rămâne sănătoasă. Iar durerea scade în intensitate, dar nu dispare niciodată. Astfel, azi, toți cei care au iubit-o pe Mădălina Manole “își vor rupe” câteva clipe din viețile lor agitate să spună o rugăciune sau să aprindă o lumânare în memoria ei.

Citește și: Fratele Mădălinei Manole și-a vindecat rana dureroasă din suflet. Mărturisiri sfâșietoare despre „fata cu părul de foc”: „Opt ani în care ceva din mine murea zi de zi”

Madalina Manole a murit acum 8 ani, chiar de ziua ei

Mădălina Manole a încetat din viață chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010, când a fost găsită fără suflare, regretata artistă a împlinit 43 de ani. Descoperirea care a șocat întreaga țară la acea vreme a fost făcută de soțul ei. Petru Mircea chiar în vila din Otopeni unde locuiau. Fiul lor avea doar un anișor și o lună când a rămas orfan de mamă.

Citește și: Tatăl Mădălinei Manole, mărturii sfâșietoare despre ziua în care a aflat că fiica lui a murit: “Eram în camera mea, în pat și…”

Motivele care ar fi determinat-o pe artistă să își pună capăt zilelor, dar și cauza morții făcută publică de medicii legiști a ținut primele pagini ale ziarelor multă vreme. Certificatul medico-legal de la Institutul Naţional de Medicină Legală (INML) “Mina Minovici” a arătat faptul că Mădălina Manole s-a sinucis cu Furadan. Pe 12 august 2010, medicii legişti au finalizat analiza toxicologică în cazul Mădălinei Manole. Ei au conchis că artista înghiţise doar Furadan, iar în sânge nu au fost găsite alcool, barbiturice, droguri sau produse pentru slăbit.

Vă reamintim că în urma anchetei deschise în cazul morții vedetei s-a aflat că un fost taximetrist i-a livrat Furadan Bertei Slav, prietenei Mădălinei Manole, după care substanţa periculoasă a ajuns la “fata cu părul de foc”, așa cum a fost supranumită regretata cântăreață. Sorin Urziceanu a ieșit de la închisoare în noiembrie 2017, după ce a stat după gratii în Penitenciarul Timişoara timp de mai bine de doi ani.

Citește și: Fratele Mădălinei Manole e disperat: ”Nu mi-am mai văzut nepoțelul decât în poze!”

În urmă cu șapte ani, Cristian Sorin Urziceanu a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la trei ani de închisoare cu suspendare, după ce a vândut Furadanul cu care s-a sinucis Mădălina Manole. Iar în iunie 2015, el a fost condamnat la 2 ani de închisoare pentru trafic de migranţi. S-au mai adăugat încă 3 ani pedepsei, pe care-i luase cu suspendare în 2011, din cauza decesului Mădălinei Manole. Astfel, în final, a primit cinci ani de închisoare cu executare în Penitenciarul Timiş.

Citește și: Detalii socante despre moartea Madalinei Manole. Ce a scris solista in biletul de adio si ce a dezvaluit despre sotul sau, Petru Mircea!

Cauza mortii Madalinei Manole

La începutul acestui an, Mihaela Brooks, românca din Canada care a anchetat pentru FBI moartea Mădălinei Manole, și Pete Klismet, fost criminalist FBI, au dezvăluit la ce concluzii au ajuns la finalul raportului. Potrivit declațiilor făcute de americanul, care este și autorul celebrei triologii “FBI Diary”, cântăreața nu s-ar fi sinucis, ci ar fi fost omorâtă. În plus, cantitatea de Furadan pe care Mădălina Manole a băut-o ar fi probabil suficient de mare, încât să omoare trei sau patru elefanți, a mai spus Pete Klismet la show-ul “Karas on Crime.

Citește și: Mădălina Manole, ”drogată” înainte de a înghiţi substanţa otrăvitoare! Mihaela Brooks dezvăluie noi detalii halucinante din noaptea morţii artistei

Fiul Madalinei Manole are 9 ani

Mădălina Manole i-a dăruit un băiat lui Petru Mircea pe 8 iunie 2009. În prezent, Petru Mircea Jr. este crescut de soțul cântăreței.

Mama Madalinei Manole a murit in urma cu un an

Eugenia Manole a fost răpusă de problemele grave de sănătate pe 4 martie 2017. Mama regretatei artiste Mădălina Manole avea 72 de ani și fusese diagnosticată și cu teribilul cancer pulmonar. Ea avea probleme serioase și cu inima, plămânii şi coloana. Cu câteva luni înainte să moară, ea şi-a exprimat ultima dorinţă, pe care, din păcate, nu a apucat să şi-o împlinească. Eugenia Manole şi-a dorit să poată să-i facă pomana de şapte ani fiicei sale.

“Singura mea dorinta este ca Dumnezeu sa ma tina sanatoasa sa pot sa fac parastasul de 7 ani. Apoi, pot sa ma duc linistita ca i-am facut datinile”, a declarat anul trecut Eugenia Manole în cadrul unui interviu în 2017.

Mama regretatei artiste a fost înmormântată pe 7 martie 2017 în Cimitirul Bolovani din Ploieşti, acolo unde îşi doarme somnul de veci şi fiica sa, Mădălina Manole.

Citește și: Fragment emoţionant din jurnalul Mădălinei Manole. Fratele ei a ales să-l facă public!

Cele mai cunoscute melodii ale Madalinei Manole

Acestea sunt doar 17 dintre cele mai îndrăgite piese pe care Mădălina Manole le-a lansat de-a lungul carierei sale: “Te-am văzut, mi-ai plăcut”, “Fată dragă”, “Tu nu ai avut curaj”, “Vreau să te uit”, “Suflet gol”, “Stai lângă mine, mamă”, “Vino, dragostea mea!”, “De ziua ta, mămico”, “Aș da orice”, “Omul sufletului meu”, “A fost iubire”, “Unde ești, voi fi și eu”, “Jucătorul de iubiri”, “Da, te iubesc”, “Cântă cu mine”, “Trăiesc pentru tine”, “Nu ești chiar un înger”.

Citește și: Dan Negru, mărturisiri despre ultima întâlnire cu Mădălina Manole! Realizatorul TV a ţinut totul sub tăcere 7 ani: ”Era mâhnită, nu tristă, mâhnită!”