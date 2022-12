A apărut o nouă metodă de a înșela oamenii și de a le lua banii. Ce descoperă românii în interiorul coletelor primite prin curier

A ieșit la iveală o nouă metodă prin care infractorii ajung să îi păcălească pe cetățenii români și să îi lase fără bani într-un timp foarte scurt. Primele victime s-au plâns deja de paguba produsă și încearcă să descopere cine sunt cei care au pus la cale o astfel de acțiune în masă.

Specialiștii trag un semnal de alarmă, în această perioadă, în ceea ce privește coletele care ajung la o adresă și nu sunt recunoscute de persoanele care locuiesc acolo. Se pare că aceasta reprezintă o nouă metodă de a lăsa românii fără bani, chiar în prag de sărbători.

Metoda „coletul” a ajuns și în România

Din ce în ce mai multe persoane ajung să se plângă în ultima perioadă din cauza coletelor pe care le primesc, mai ales de când a luat sfârșit perioada de Black Friday. Oamenii susțin că au primit acasă colete pe care nu le-au comandat, dar pe care le-au plătit, deoarece au crezut că au fost comandate de alți membrii ai familiei. În cele din urmă, aceștia au descoperit că, de fapt, este vorba despre o înșelătorie și au apelat la ajutorul poliției.

„Am crezut că l-a comandat băiatul nostru, care nu era cu noi, așa că l-am acceptat. Am plătit 69,90 de lei. După ce am vorbit cu el și am aflat că nu a comandat nimic”, a spus una dintre victimele înșelătoriei.

În momentul în care au deschis coletul pentru a descoperi ce se află în interiorul său, familia care a crezut că fiul lor a făcut comanda a avut o surpriză. În interiorul cutiei se afla o pereche de căști de o calitate foarte slabă, ce puteau fi cumpărate cu 10-15 lei dintr-un magazin de chilipiruri.

Cazurile s-au intensificat în Iași, din ce în ce mai multe persoane ajungând la poliție pentru a face o reclamație pe numele unei firme care aparent nici nu există. Firma respectivă ar fi trimis coletele pe care ieșenii le-ar fi comandat, însă nu există niciun site pe care să poți face asta.