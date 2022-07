Simona Sensual (39 de ani) a avut, mereu, probleme cu ”fostele” iubiților ei. Dar cu una dintre ele, lucrurile au degenerat. Nici mai mult, nici mai puțin, femeia, geloasă că și-a pierdut partenerul, a făcut un gest disperat. Simona a făcut dezvăluirea, în exclusivitate, pentru CANCAN.RO.

S-a întâmplat în urmă cu mai mulți ani, când Simona Sensual simțea din nou fiorii iubirii. Se lăsa cucerită de un tânăr care tocmai trecuse printr-o despărțire. Doar că fosta lui iubită nu a acceptat. Și s-a petrecut ”minunea”.

”A început să facă crize acolo!”

Avea s-o amenințe pe Simona că va da cu mașina peste ea. Și a fost pe aproape. ”Am pățit-o de fiecare dată când am început o relație. Diverse. Eram la începutul unei relații, iar fosta lui iubită a dat cu mașina peste mine! Nu m-a lovit pe mine… Mi-a căutat mașina. Locuiam la el, la o casă. Mașina era parcată în curte, dar prin poartă se vedea. Și fosta lui dădea târcoale pe acolo.

A venit cu mașina ei și a blocat-o pe a mea, să nu mai pot ieși. Și a început să strige să ies, că dă cu mașina peste mine. S-a făcut că intră peste mașină, parcă mi-a și îndoit puțin bara la spate, la BMW.

A început să facă, apoi, crize, acolo. Eu eram șocată, de-abia îmi cumpărasem mașina, era nou-nouță. Țipa la mine, făcea crize, să ies…Eu voiam să plec”, a povestit Simona Sensual.

”Am intrat și eu cu mașina în iubitul meu!”

Tot ea a adăugat că a înțeles-o pe femeia geloasă. Și s-a dat chiar pe ea exemplu, cu o întâmplare ceva mai veche, pe când era tinerică. ”Dar eu știu ce a simțit ea. Că am avut și eu karma. Se întoarce ce ai făcut. Nu pot să mă dau acum vreo sfântă, că și eu la rândul meu, acum vreo 15 ani, am intrat cu mașina îl el, în iubitul meu. Am intrat în el direct! Mă enerva, nu mai știu cu ce, probabil, o altă femeie, vreo fostă.

Mie, la impact, mi-au sărit airbag-urile. Și am încheiat, până la urmă, amiabil”, a povestit Simona Sensual.

A vrut să-i spargă parbrizul cu o piatră

Amuzată acum, Simona și-a mai amintit de o ”fostă”, care era să-i spargă parbrizul. ”Dar am mai avut o experiență de genul ăsta. Eram într-o relație, era abia la început, nici măcar nu ne pupaserăm, iar băiatul, săracul, avusese o iubită crizată rău, era în stare de foarte multe. Și, la un moment dat, știu că era ziua mea, trebuia să mergem împreună… El m-a rugat să vin să-l iau de la el de acasă cu mașina mea, pentru că aia îl urmărea.

Făcuse aia rost de o Dacie răpciugoasă și cu aia îl urmărea. Eu nu știam ce se întâmplă. Am fost pe la 10 noaptea la el, mai eram cu o prietenă în mașină și…Văd una ca un urs, așa, cu părul mare, vâlvoi, în cap și cu o piatră mare ridicată deasupra mașinii mele! El a recunoscut-o, a coborât din mașină și a trimis-o, elegant, la plimbare”, a încheiat Simona Sensual.

