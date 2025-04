A DEMISIONAT din televiziune, după 43 de ani de carieră! Care este motivul: „Toate trec, însă…”

Deși a făcut anunțul retragerii pe data de 1 aprilie, comentatorul sportiv Ion Sorin Hobana a specificat că nu este o păcăleală. Se pare că, cariera lui de peste patru decenii a luat final, iar acesta a ținut să le transmită tuturor un mesaj. Iată ce a spus!

Sorin Hobana este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori comentatori sportivi români, cu o carieră de peste 43 de ani în cadrul Televiziunii Române (TVR), acolo unde a comentat în direct turnee finale de fotbal sau Jocuri Olimpice.

CITEȘTE ȘI: Demisie-ȘOC la România TV! Marius Niță a plecat după 11 ani + Cu ce post de televiziune a semnat

Ion Sorin Hobana și-a anunțat retragerea printr-un mesaj postat pe contul său de Facebook. Jurnalistul și-a luat adio de la oamenii care îl iubesc și a făcut un scurt rezumat al unei cariere impresionante. Victoria istorică împotriva Angliei de la Euro 2000, multiplele medalii de la Jocurile Olimpice și momente unice din istoria săriturilor cu schiurile, sportul lui cel mai drag, sunt doar unele dintre momentele istorice din parcursul comentatorului sportiv.

„Gata! După peste 43 de ani de activitate la TVR, din care ultimii 35 la Sport, de astăzi, 1 aprilie (nu e păcăleală!), sunt pensionar! Rămân în urmă mii de comentarii, emisiuni, redactări, prezentări, transmisiuni, moderări, rubrici, editări, coordonări, plus două decenii de colaborare la Eurosport, unde am inaugurat comentariile în limba română în noiembrie 1997. Am acoperit nenumărate competiții naționale, continentale și mondiale, între care 18 turnee finale de fotbal (4 de la fața locului) și 18 ediții ale Jocurilor Olimpice (9 de la fața locului). Am comentat live câștigarea de către sportivii români la Jocuri a 15 medalii, din care 8 titluri olimpice. Am comentat live 15 festivități olimpice, dintre care 13 consecutive (de la închiderea Torino 2006 la închiderea Pyeongchang 2018). Toate trec, însă… Ion Sorin Hobana vă mulțumește pentru atenție și vă spune, ca de obicei, la revedere, pe curând, rămâneți cu Televiziunea Română!”, a fost mesajul postat de acesta pe pagina de Facebook.