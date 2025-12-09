A devenit milionar la 88 de ani, după ce a muncit în fiecare zi ca să supraviețuiască. Povestea bătrânului care a rămas fără pensie

Ed Bambas, un bătrân de 88 de ani din Detroit, a emoționat o lume întreagă după ce povestea lui dramatică a ajuns virală. Veteran al armatei, rămas fără pensia pentru care a muncit o viață și devastat de moartea soției, Ed continua să lucreze cinci zile pe săptămână, câte opt ore, într-un supermarket local, pentru a-și câștiga traiul.

Samuel Weidenhofer, influencer cu peste 2,3 milioane de urmăritori, cunoscut pentru implicarea sa în cauze emoționante, a prezentat povestea lui Ed Bambas într-un video care a adunat aproape 800.000 de aprecieri. Ed îi fusese recomandat chiar de un localnic impresionat de forța lui: la 88 de ani, bătrânul muncea neobosit, cinci zile pe săptămână, câte opt ore pe zi, într-un magazin alimentar din Detroit.

„Ed este veteran al armatei și nu a primit niciodată pensia pe care ar fi meritat-o după o viață întreagă de muncă. Și-a pierdut soția în urmă cu mulți ani, dar a continuat să meargă la serviciu cu o demnitate impresionantă”, a scris Weidenhofer în pagina GoFundMe creată pentru el.

În ciuda durerilor, a vârstei și a greutăților, Ed și-a păstrat zâmbetul blând care i-a cucerit pe oameni.

„Povestea lui este o lecție dură: prea mulți dintre vârstnicii noștri, mai ales veteranii, se luptă zi de zi doar ca să poată supraviețui”, a mai transmis influencerul, emoționat de impactul uriaș al campaniei.

A rămas fără pensie în cel mai critic moment al vieții sale

În videoclipul devenit viral, Samuel Weidenhofer se apropie de Ed Bambas chiar în supermarketul în care acesta lucrează și îi spune că a fost „nominalizat” de cineva impresionat de povestea lui.

Vizibil emoționat, bătrânul de 88 de ani mărturisește că este nevoit să muncească în continuare, deși s-a pensionat în 1999. Totul s-a năruit în 2012, când General Motors, compania pentru care lucrase, a intrat în faliment, iar pensia lui a dispărut peste noapte.

„Mi-au luat pensia…”, spune Ed cu voce stinsă.

Mai mult, acesta și-a pierdut soția cu șapte ani în urmă: „Era bolnavă când am rămas fără pensie”, povestește el.

Întrebat dacă „se descurcă greu”, Ed mărturisește: „Puțin…”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Samuel Weidenhofer (@itssozer)

„Mi-au luat pensia, mi-au tăiat și asigurarea medicală…”

„Am fost și în armată, în 1996. Dar cel mai tare m-a durut că atunci când soția mea era foarte bolnavă, mi-au luat pensia, mi-au tăiat și asigurarea medicală… și tot ce a mai rămas din polița mea de viață a fost 10.000 de dolari. Așa că mi-am vândut casa, am vândut tot ce aveam… și cumva am supraviețuit. Soția a murit acum 7 ani, iar de atunci încerc să o iau de la capăt. Lucrez cinci zile pe săptămână, opt ore pe zi. Nu am suficient venit.”

Când influencerul l-a întrebat care este visul lui, răspunsul bătrânului i-a sfâșiat pe toți: „Să trăiesc puțin… măcar puțin din viața pe care speram s-o am.”

La final, Weidenhofer îi promite că va încerca să „mobilizeze oamenii ca să-l ajute să se retragă în sfârșit din muncă”, apoi îi oferă 400 de dolari. Ed izbucnește din nou în plâns.

„Nu știu ce să spun… mă vor ajuta enorm”, reușește să rostească printre lacrimi.

A devenit milionar după 36 de ore

Samuel Weidenhofer i-a deschis bătrânului o campanie pe GoFundMe, în speranța că va reuși să strângă câțiva bănuți pentru a-l ajuta „să trăiască viața pe care o merită, să îi ofere, în sfârșit, un pic de liniște, confort și siguranță, sentimentul că poate să-și petreacă bătrânețea fără să lupte în fiecare zi pentru supraviețuire”.

„Fiecare dolar strâns merge direct la el: pentru cheltuieli de trai, pentru îngrijire medicală și pentru micile bucurii care dau sens vieții”, a continuat creatorul de conținut.

„Ed a luptat pentru țara lui, a muncit toată viața, iar acum este rândul nostru să luptăm pentru el. Să-i arătăm că aceeași dedicare și curaj pe care le-a oferit comunității sale nu au fost în zadar.”

Povestea a devenit virală, iar în doar 36 de ore s-au strâns peste 1 milion de dolari, ulterior, suma ajungând chiar la 1,5 milioane de dolari și continuă să crească.

„În mai puțin de 36 de ore, am depășit orice așteptare. S-a strâns peste 1 milion de dolari pentru Ed Bambas, un veteran extraordinar de 88 de ani, care muncea cinci zile pe săptămână, câte opt ore pe zi, doar ca să se mențină pe linia de plutire”, a scris Samuel într-un update pe Instagram.

CITEȘTE ȘI: Drama neștiută a vedetei de la ProTV. Și-a pierdut fratele și tatăl, la distanță de o lună: ”Parcă aveam premoniții” | EXCLUSIV