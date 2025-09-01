A doua ediție din „Exclusiv FCSB”, o producție marca ProSport, va fi difuzată în această seară, de la ora 18:00, pe canalul de YouTube ProSport și pe pagina de Facebook ProSport

Moderatorul Alin Grigore îl are invitat pe Hans Gruber, așa cum este cunoscut în mediul online unul dintre cei mai virali fani ai campioanei României.

Pe numele său real Robert Iancu, suporterul roș-albaștrilor vine să povestească modul în care a luat „microbul” roș-albastru, dar și ce s-a întâmplat după ce a pornit campania împotriva lui Gigi Becali: „Fii patron, nu antrenor”.

Pe lângă poveștile spumoase pe care le are Hans Gruber, vom analiza împreună și remiza campioanei României de la Cluj, unde CFR și FCSB au terminat la egalitate, 2-2. O partidă în care Vlad Chiricheș a fost schimbat în prima repriză, iar roș-albaștrii au rămas fără înlocuiri încă din minutul 58, după accidentarea lui Daniel Bîrligea și intrarea lui Denis Alibec.

Bineînțeles, și voi veți putea participa direct la emisiune prin comentariile și întrebările voastre pe chatul emisiunii. Acestea vor fi citite în timp real.

Urmăriți-ne, distribuiți emisiunea prietenilor, că veți avea ce vedea!