A făcut amor la Survivor România, cu doi bărbaţi! Cine sunt cei 3 concurenţi care s-au iubit în Republica Dominicană

Un fost concurent de la Survivor România a dezvăluit care sunt secretele din spatele camerelor. Potrivit declarațiilor sale, vedeta a făcut amor cu doi colegi din junglă. „Războinica” a răspuns la acuzele aduse și a negat totul.

Zanni, actualul prezentator de la Survivor România, a făcut declarații cu privire la una dintre fostele sale colege. Pe vremea când emisiunea era difuzată de Kanal D, vedetei i s-au făcut avansuri din partea unei femei care s-ar fi culcat cu alți doi colegi ai săi.

„Prea pofticioasă. Îi prea plăceau concurenții de la Survivor. Îi plăcea de mine, eu mă simțeam bine, am crezut că îi plăcea doar de mine. I-a plăcut de Jador, de Culiță. Sub pătură, în baracă, a întreținut relații intime cu Musty. Știe toată lumea. E sută la sută, nu e zvon! E posibil să se fi întâmplat și cu Andrei”, a spus Zanni. (CITEȘTE ȘI: Bianca Drăguşanu, dezvăluiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă mama sa: „E ținută sub control și…”)

Triunghiul amoros de la Survivor România. Cine s-a iubit în junglă

Potrivit declarațiilor lui Zanni, Roxana Ghiță ar fi făcut amor cu Musty și cu Andrei când se aflau la Survivor România. Vedeta s-a apărat imediat și a spus că ar fi fost vorba doar despre un zvon, chiar dacă prezentatorul de la Pro TV susține contrariul.

„O să o zic direct. A declarat (n.r. Zanni) că am întreținut relații sexuale cu Musty, cu Andrei și cu încă nu știu cine. Ceea ce înseamnă că cineva, ori din echipa mea, a mințit și a dat asta mai departe, ori Zanni… Sunt foarte multe povești la mijloc, multe detalii, care, știu că nici el, nu ar vrea să iasă la suprafață”.(CITEȘTE ȘI: Puya, primele declarații după ce a fost prins drogat în București, la volan. “Nu mai fac reclamă la chipsuri, fac reclamă la Poliția Română”)