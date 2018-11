A fost întocmit topul criminalilor după zodii! Clasamentul este condus de…

Conform unui Studiu al Parchetului General, a fost întocmit totul criminalilor după zodii. Studiul specialiștilor a fost făcut pe o perioadă de 5 ani. În această perioadă, au fost analizate crimele comise la nivelul României în perioada 2011-2015. Ce zodie este pe locul 1?

“Strada reprezintă principalul loc, situat an de an la vârful ierarhiei, în care au loc agresiunile cele mai nocive pentru omenire”, se arată în analiza specialiştilor Parchetului General. De exemplu, în anul 2013, dintr-un total de 541 de crime, 145 au avut loc pe stradă. Locuinţă comună se situează, cu 127 de cazuri în acelaşi an, pe locul al doilea, violenţa în familie întâlnindu-se în majoritatea cazurilor. Apoi. pe poziţia a treia (107 cazuri) se află locuinţa victimei, unii dintre inculpaţi pătrunzând fără drept în încăperile unde se aflau persoanele vătămate pe care le-au ucis în scop de jaf sau (mai întâi) le-au violat şi ucis.

Oricum, cele mai multe crime au loc noaptea şi în week-end. Specialiştii au constatat că, în cei cinci ani, după lăsarea nopţii s-au înregistrat 1.247 de cazuri din totalul de 2.529, reprezentând un procent de 49,30%. “Zilele prepoderent criminogene se situează la sfârşitul săptămânii, atunci când majoritatea cetăţenilor îşi petrec timpul liber în mijlocul familiei sau în diverse locuri recreative”, se mai arată în studiul care subliniază că acest trend este oarecum explicat mai ales prin consumul excesiv de alcool.

Zodiile criminale

Cei mai mulţi criminali sunt bărbaţi, “în perioada analizată, doar 164 de femei săvârşind crime, diferenţa colosală (de 2.953) aparţinând bărbaţilor”, se arată în studiu. În plus, ca educaţie, cei mai mulţi criminali (1103) au absolvit numai gimnaziul, iar în momentul săvârşirii faptei nu aveau ocupaţie (1,328).

Între zodiile criminalilor există diferenţe minore, dar clasamentul este condus categoric de Berbec cu 220 de indivizi acuzaţi de omor. Urmează Taur (214), Rac (208), Gemeni (204), Peşti (202), Fecioară (198), Leu (194), Săgetător (193), Balanţă (192), Scorpion (191), Vărsător (185) şi Capricorn (179), scrie m.adevarul.ro.