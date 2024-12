A fost model internațional de succes, dar viața i s-a schimbat. De la lux a ajuns la un trai modest. ”Am trăit cu bani sub salariul mediu pe economie”

Unul dintre modelele masculine de top din anii 2000 s-a reinventat total. Daniel Ciobbanu a luat calea spiritualității, iar în ultimii ani a trăit în Asia. Recent, s-a întors, însă, în țară, pentru a candida la alegerile parlamentare. La un moment dat, s-a vehiculat că ar fi avut o relație cu Cătălin Botezatu, dar modelul spune cu mâna pe inimă că nu s-a simțit niciodată atras de un bărbat. CANCAN.RO a aflat cum trăiește acum Daniel Ciobbanu și cât de mult i s-a schimbat viața de când s-a retras din lumea mondenă.

Originar in Botoșani, în anii 2000, Daniel Ciobbanu era unul dintre cele mai curtate modele masculine din România. Pe atunci, nu-și modificase numele de familie, la care între timp și-a adăugat o literă. Astfel, Ciobanu s-a transformat în Ciobbanu.

”Schimbarea s-a făcut pe cale administrativă acum mulți ani, doar am adăugat o literă. Voiam ca prenumele meu și numele meu să fie formate din 14 litere, deoarece 14 este un număr special în numerologie. Dat fiind faptul că am studiat și numerologia, am vrut ca toate să fie în armonie”, ne-a explicat Daniel modificarea numelui său de familie.

De-a lungul timpului, a avut zece apariții pe prima pagină a unor reviste internaționale de renume și, patru ani la rând, a fost desemnat cel mai bun model român.

Acele vremuri au apus, însă, iar Daniel Ciobbanu a ales o cu totul altă cale. Chiar dacă încă primește oferte de la agențiile de modă internaționale, s-a dedicat spiritualității. A trăit în Asia în ultimii ani, unde a deprins tainele meditației și a obținut un atestat de ucenic la templul Shaolin.

Când cariera sa din România era la apogeu, tot ce realizase din punct de vedere profesional s-a prăbușit când a devenit personaj principal al unui scandal monden. În 2007, s-a vehiculat că ar fi trăit o poveste de dragoste cu designerul Cătălin Botezatu.

”Nu am bani sub saltea, nu am bani în bănci”

După această poveste, a decis să plece din țară. În ciuda celor întâmplate la acea vreme, spune cu mâna pe inimă că nu l-au atras niciodată bărbații. A fost de trei ori la un pas să ajungă la altar, iar cea de-a doua logodnică l-a făcut și tată, el având un băiețel în vârstă de 9 ani.

”Dacă ar fi un alt bărbat pe care l-aș dori carnal, nu aș avea nicio problemă, dar inima mea a poftit numai femei. De iubit pot iubi mulți bărbați, dar, de poftit carnal, în momentul de față, poftesc doar femei. Relaționarea mea cu domnul Cătălin a fost profesională și de prietenie. Pot să vă spun cu mâna pe inimă că îl iubesc pe Cătălin Botezatu creștinește, așa cum l-am iubit pe tatăl meu, care a murit, și așa cum îl iubesc pe copilul meu. Am avut o relație de prietenie frumoasă și cu el, și cu Joshua Castellano, și cu Liviu Ionescu și îi iubesc pe toți creștinește pentru ce au făcut pentru mine în acea perioadă”, spune astăzi modelul în vârstă de 44 de ani.

Daniel Ciobbanu trăiește acum modest. Cu banii câștigați de-a lungul timpului a călătorit prin toată lumea. A investit, însă, și în locurile natale, într-un teren din satul Agafton, din Botoșani, unde stă ori de câte ori vine acasă.

CITEȘTE ȘI: ”Fotomodelul lui Botezatu”, drama pe care a ascuns-o de ochii lumii. A dat cu piciorul unei cariere la Milano şi a rămas văduvă la doar 28 de ani

”Am 1.800 de pomi și arbuști pe care i-am plantat cu mâna mea într-un sol în care nu ieșea nici păstaia de mazăre. Sunt trei foișoare din lemn, construite de mâna mea, și o anexă gospodărească, iar deasupra este locul în care m-am odihnit, o încăpere din lemn de 4 mp pe 6 mp, unde am compus toate poeziile mele. Eu nu cred în bani, ci în suflet. Nu am bani sub saltea, nu am bani în bănci. În ultimii 6 ani, am trăit cu bani sub salariul mediu pe economie”, a spus, pentru CANCAN.RO, Daniel Ciobbanu.

”Nu mă interesează în ce domeniu lucrez dacă îmi câștig hrana cinstit”

Recent, modelul s-a întors în țară pentru a-și încerca șansa la alegerile parlamentare. A candidat ca independent pentru un loc de senator. Nu a reușit să întrunească, însă, numărul de voturi necesar ca să ajungă în Senat. Drept urmare, Daniel Ciobbanu a decis să se întoarcă în Asia. Încă nu știe exact din ce-și va câștiga existența pe viitor, dar nu își face griji.

CITEȘTE ȘI: Cum arată Alex Consani, primul transgender din lume desemnat modelul anului 2024

”Nu mă interesează în ce domeniu lucrez dacă îmi câștig hrana cinstit. Indiferent că voi mătura străzile, voi fi pe coperta unei reviste, în industria cinematografică sau instructor în artele marțiale. Sunt apt să lucrez în multe domenii, am și un atestat în masaj obținut in Singapore”, a mai spus Daniel Ciobbanu.

Acesta nu exclude posibilitatea de a reveni în modă, dar este ferm convins de un lucru. Nu-și mai dorește să lucreze ca model în România.

”În ultimii 8 ani, nu am mai făcut modelling, dar pot intra oricând în industrie. Mi-am păstrat aproape identic fizicul, cred că valoarea mea va fi mai mare pe piață. Am avut chiar în septembrie o propunere de model la Madrid. Am fost contactat de o agenție din Londra, iar contractul era de 14.000 de euro, dar am refuzat”, a încheiat Daniel Ciobbanu.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.