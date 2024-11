”Fotomodelul lui Botezatu”, drama pe care a ascuns-o de ochii lumii. A dat cu piciorul unei cariere la Milano şi a rămas văduvă la doar 28 de ani

La 21 de ani, Iuliana Hodoș visa la o carieră de model și la o viață frumoasă și liniștită. Avea toate atuurile pentru a reuși în lumea modei. Calitățile i-au fost confirmate și de câștigarea celui de-al doilea sezon al emisiunii ”Next Top Model”. Această reușită i-a adus titulatura de ”Fotomodelul lui Botezatu” și un contract la Milano. A ales, însă, alt drum, iar destinul i-a rezervat o lovitură cruntă. CANCAN.RO a aflat drama din viața uneia dintre cele mai frumoase femei din România, acum o afaceristă de succes.

În 2011, Iuliana Hodoș făcea furori la emisiunea ”Next Top Model”. De o frumusețe aparte, se număra printre favorite. Creatorul de modă Cătălin Botezatu avea o slăbiciune pentru Iuliana, chiar dacă în emisiune s-a dovedit mult mai sever cu ea decât cu alte concurente. A reușit să câștige competiția alături de Laura Giurcanu. În urma acestui succes, a fost supranumită ”Fotomodelul lui Botezatu”.

Marele premiu i-a asigurat un contract de 130.000 de euro la o agenție de modă renumită din Milano, unde ar fi trebuit să stea 3 luni. Cu toate acestea, Iuliana a luat o decizie surprinzătoare pentru cei care pariau că va ajunge un model de talie internațională. A decis să-și termine facultatea, fiind studentă la Drept, și să nu plece în Italia.

”M-am retras ușor, ușor din lumea modellingului. Mi-am dat seama că nu este totul corect, dacă nu ai un nume în spate, nu prea reușești în lumea modei. M-am concentrat pe studii, eram în ultimul an la Drept. Dacă mergeam atunci la Milano, cred că rămâneam acolo, existau multe oportunități care mi se deschideau”, și-a început povestea Iuliana Hodoș.

”Fotomodelul lui Botezatu” a mai cochetat cu moda o perioadă, apoi s-a căsătorit și a devenit mama unei fetițe. Iuliana se simțea împlinită ca soție și mamă și se considera norocoasă pentru familia frumoasă pe care o avea.

La doar 3 ani și jumătate după ce a născut-o pe fetița sa, câștigătoarea de la ”Next Top Model” a primit o lovitură cruntă. A rămas văduvă la doar 28 de ani, după ce soțul ei, un bărbat în toată puterea, a decedat pe neașteptate.

”A fost ceva brusc, a fost la mama lui în vizită, iar când s-a trezit dimineața a căzut din picioare. A făcut infarct. Am avut șocul vieții mele, mi-am revenit foarte greu, noroc că am avut prietenii lângă mine. Viața nu ne asigură nici ora care urmează”, a spus, pentru CANCAN.RO, Iuliana Hodoș.

Iuliana și-a crescut singură fetița, despre care spune că a echilibrat-o și a adus-o cu picioarele pe pământ. Iuliana i-a fost și mamă, și tată fiicei sale. Nu și-a mai refăcut viața, dar nici nu s-a gândit la asta.

”Copilul a trezit leoaica din mine. Sunt o mamă singură, luptătoare, pe tocuri cui, care muncește de luni până duminică. Să îmi refac viața este ultimul lucru la care mă gândesc. Este greu să mai găsești un al doilea tată al copilului. În plus, sunt atât de independentă, încât nu știu cum ar trebui să fie acel bărbat. Ar trebui să îmi iubească copilul maxim, ca să mă uit la el. La mine în casă nu calcă picior de bărbat, am o fetiță acasă”, a mai spus ”Fotomodelul lui Botezatu” .

Dacă vieții sentimentale nu i-a acordat prea multă importanță, în schimb, Iuliana s-a implicat cu multă seriozitate în afaceri. Ea a reușit să dea lovitura pe piață după ce și-a deschis o agenție care recrutează bone și menajere. Ideea i-a venit în timpul pandemiei, după ce o perioadă bună de timp a lucrat în sectorul public.

”Eram angajată la una din companiile municipale din București. Când s-a schimbat conducerea, au început să se închidă companiile. Când am văzut că se închide totul peste noapte, mai era și pandemia, m-am gândit la românii care se întorc acasă. Am văzut că se întorc multe badante. Inițial, am deschis agenția ca să-mi ajut prietenii care se plângeau că nu au bone și menajere”, a mai spus Iuliana Hodoș.