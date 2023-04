A fugit în munți după despărțirea cu scântei de Ana Morodan, iar acum o atacă fără menajamente: “Nu trebuia să bea și să…”

Retras în munți de aproximativ opt luni, Adrian Teleșpan, cândva cel mai bun prieten al Anei Morodan, se delimitează de faptele influencerul-ui și, spune acesta, personal el și-ar dori ca oamenii să conștientizeze să nu se mai urce beți la volan. În exclusivitate pentru CANCAN.ro, Teleșpan a adăugat însă că Ana Morodan este, ca mulți alții, o persoană care are probleme și că n-a încercat să ia legătura cu ea după scandalul al cărei protagonistă a fost.

Adrian Teleșpan i-a fost alături Anei Morodan mai bine de 15 ani. Prietenia lor s-a deteriorat însă după ce s-au întors de la Asia Express, când au realizat că au viziuni diferite despre viață. De atunci, între cei doi s-a rupt lanțul de iubire și au început să-și vorbească din ce în ce mai rar. În plin scandal al infleunceriței prinsă drogată la volan, scriitorul evită să-și lovească amica, dar se declară împotriva celor care nu sunt conștienți și conduc sub infleunța băuturilor alcoolice sau a substanțelor interzise.

„Ana este un om minunat. E o persoană care ca noi toți are probleme și fiecare încearcă să și le rezolve cum poate. Dar părerea mea despre ea rămâne la fel de bună. Ceea ce s-a întâmplat în ultima săptămâna nu mi-o schimbă cu nimic. Mi-aș dori ca oamenii să fie mai conștienți și să nu se urce beți la volan. E tot ce aleg să comentez pe marginea acestui subiect.

Știu pe propria mea piele că nu am învățat când am fost certat, când mi s-a spus că ar fi mai bine să faci ceva anume. Dar am învățat din propriile greșeli. Cu siguranță, nu cred că un om care greșește trebuie certat. Prin urmare, ceea ce s-a întâmplat cu Ana în ultima vreme, mi-e ușor să înțeleg situația. Dar mi se pare de bun simț să nu comentez, având în vedere și că noi vorbim mai puțin în ultima vreme. Nu știu ce s-a mai întâmplat în viața ei, prin ce fel de evenimente a mai trecut, ce fel de experiențe a mai avut”, a declarat Adrian Teleșpan în exclusivitate pentru CANCAN.ro.

„Nu cunosc pe cineva zdravăn la cap”

Scriitorul care în anul 2019 a participat alături de Ana Morodan la Asia Express, nu a evitat să vorbească și despre cât de mult influențează celebritatea comportamentul unei persoane.

„De la Asia Express au trecut mai bine de trei ani, iar în această perioadă se pot întâmpla multe cu mintea unui om. Asta pot să vă spun din proprie experiență.

Îl avem pe Mickael Jackson care poate nu a știut să gestioneze celebritatea. Îl avem pe Robie Williams care s-a sinucis și care poate nu a știut să gestioneze celebritatea. Nu cred că celebritatea e un factor. Cred însă că te poate perturba. Dar depinde de la om la on. Suntem într-un punct al speciei noastre în care toată lumea înnebunește. Nu cunosc pe cineva zdravăn la cap. Chiar mi-ar plăcea să cunosc pe cineva ca să mă duc și să mă inspir și eu un pic. Nu consider că vreun gest făcut te definește sau trebuie condamnat. Toate pornesc de la faptul că părinții ne pedepsesc pentru greșeli. Cred că ar trebui să ne oprim în a ne pedepsi unii pe alții pentru greșelile făcute. Cu siguranță vom fi o planetă mai fericită”, a adăugat acesta.

„M-am retras în munți”

Spre deosebite de alte vedete care după ce au participat la un show de supraviețuire au profitat de popularitatea dobândită, fostul partener al Anei Morodan s-a retras din lumina reflectoarelor.

„După Asia Expres nu am mai făcut absolut nimic. M-am retras în munți unde sunt și acum. Sunt aici de vreo opt luni. Vin și la București când am treabă. Locuiesc într-o casă în munți, dar nu sunt pustnic, vin oameni și mă vizitează. Mie îmi plac oamenii, mă inspiră. Dar de voie și nevoie am ajuns să locuiesc aici. În rest mă gândesc cum să fac să mă abțin în a mă pedepsi pe pe mine și pe cei din jur în momentul în care apar greșeli. Reușesc mai mult cu cei din jur, mai puțin cu mine.

Cea mai mare pedeapsă e că nu mă consider suficient de bun. E o pedeapsă la care recurg foarte mulți oameni. Dar lucrez cu mine..

Una dintre lecțiile învățate în ultimii ani e să nu mă mai antepronunț. De fiecare dată când am făcut asta, soarta a venit și mi-a bătut obrazul. Mă interesează să fiu eu bine cu mine, cu Dumnezeu și cu toți oamenii din viața mea. Nu am venit aici ca să mă caut, dar am continuat să mă caut când am venit aici”, ne-a mai povestit Adrian Teleșpan.