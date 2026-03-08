A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată

O femeie în vârstă de 47 de ani a murit din cauza cancerului de col uterin, după ce medicii i-au citit în mod repetat analizele greșit. Dacă boala ar fi fost diagnosticată la timp, viața ei ar fi putut fi salvată.

Timp de mai mulți ani, Karry Pugh (47 de ani), din Anglia, a efectuat controale ginecologice periodice, iar medicii au afirmat în mod eronat că testele Papanicolau pe care le efectua erau complet perfecte. În tot acest timp, femeia avea simptome, disconfort, inclusiv sângerări între menstruații. Testul Papanicolau a evidențiat modificări celulare severe, dar femeia a fost informată că rezultatele sunt normale.

O femeie a murit după ce medicii i-au citit greșit analizele

Aproximativ 18 luni mai târziu, simptomele lui Kerry s-au agravat și a început să sufere de sângerări neregulate și dureri la nivelul uterului. Testele ulterioare au arătat că avea cancer în stadiul IV. În urma unui RMN, femeia a descoperit că are o tumoare de dimensiunea unui săpun, ceea ce însemna că o intervenție chirurgicală ar fi fost prea riscantă. Kerry a urmat un tratament epuizant de radioterapie și chimioterapie.

Din păcate, tratamentul a venit prea târziu și femeia a murit la vârsta de 48 de ani, în iunie 2022, din cauza cancerului de col uterin. Ea lasă în urmă soțul, Stephen Pugh, în vârstă de 47 de ani, și trei copii – Morgan, acum în vârstă de 26 de ani, Lily, acum în vârstă de 16 ani, și Freddie, acum în vârstă de 13 ani.

După moartea lui Kerry, soțul ei a dat în judecată spitalul la care a murit femeia și le-a cerut avocaților să investigheze modul în care mama copiilor lui a fost îngrijită de către medici. Familia este acum în așteptarea unor despăgubiri în valoare de 300.000 de euro, după ce University Hospitals of North Midlands Trust a recunoscut o serie de neglijențe medicale.

Femeia de 47 de ani nu a fost trimisă la un examen de specialitate care ar fi diagnosticat cancerul în stadiul incipient și i-ar fi permis să beneficieze de o histerectomie, care i-ar fi putut salva viața.

Colegiul medicilor a recunoscut că, dacă diagnosticul ar fi fost pus la sfârșitul lunii august 2018, cancerul ar fi fost identificat în stadiu incipient și, pe baza probabilităților, ar fi putut fi vindecat printr-o histerectomie radicală.