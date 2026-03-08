Acasă » Știri » A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată

A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată

De: Irina Vlad 08/03/2026 | 22:08
A murit de cancer, după ce medicii i-au citit greșit analizele. Femeia de 48 de ani putea fi salvată

O femeie în vârstă de 47 de ani a murit din cauza cancerului de col uterin, după ce medicii i-au citit în mod repetat analizele greșit. Dacă boala ar fi fost diagnosticată la timp, viața ei ar fi putut fi salvată. 

Timp de mai mulți ani, Karry Pugh (47 de ani), din Anglia, a efectuat controale ginecologice periodice, iar medicii au afirmat în mod eronat că testele Papanicolau pe care le efectua erau complet perfecte. În tot acest timp, femeia avea simptome, disconfort, inclusiv sângerări între menstruații. Testul Papanicolau a evidențiat modificări celulare severe, dar femeia a fost informată că rezultatele sunt normale.

O femeie a murit după ce medicii i-au citit greșit analizele

Aproximativ 18 luni mai târziu, simptomele lui Kerry s-au agravat și a început să sufere de sângerări neregulate și dureri la nivelul uterului. Testele ulterioare au arătat că avea cancer în stadiul IV. În urma unui RMN, femeia a descoperit că are o tumoare de dimensiunea unui săpun, ceea ce însemna că o intervenție chirurgicală ar fi fost prea riscantă. Kerry a urmat un tratament epuizant de radioterapie și chimioterapie.

Karry Pugh alături de soțul ei/ sursă foto: social media

Din păcate, tratamentul a venit prea târziu și femeia a murit la vârsta de 48 de ani, în iunie 2022, din cauza cancerului de col uterin. Ea lasă în urmă soțul, Stephen Pugh, în vârstă de 47 de ani, și trei copii – Morgan, acum în vârstă de 26 de ani, Lily, acum în vârstă de 16 ani, și Freddie, acum în vârstă de 13 ani.

După moartea lui Kerry, soțul ei a dat în judecată spitalul la care a murit femeia și le-a cerut avocaților să investigheze modul în care mama copiilor lui a fost îngrijită de către medici. Familia este acum în așteptarea unor despăgubiri în valoare de 300.000 de euro, după ce University Hospitals of North Midlands Trust a recunoscut o serie de neglijențe medicale.

Karry Pugh a murit la vârsta de 48 de ani/ sursă foto: social media

Femeia de 47 de ani nu a fost trimisă la un examen de specialitate care ar fi diagnosticat cancerul în stadiul incipient și i-ar fi permis să beneficieze de o histerectomie, care i-ar fi putut salva viața.

Colegiul medicilor a recunoscut că, dacă diagnosticul ar fi fost pus la sfârșitul lunii august 2018, cancerul ar fi fost identificat în stadiu incipient și, pe baza probabilităților, ar fi putut fi vindecat printr-o histerectomie radicală.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Știri
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem
Știri
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea, afirmă Trump
Mediafax
Următorul lider suprem al Iranului nu va „rezista mult timp” fără aprobarea mea,...
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se...
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Prosport.ro
FOTO. Imagini incendiare cu rivala Simonei Halep!
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a urcat costa 50.000 de euro”
Adevarul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în...
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în 2028. „Dacă proiectul nu va fi un succes, va îngropa Boeing”
Digi24
Avionul de vânătoare F-47 de generația a șasea va face primul zbor în...
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici dimensiuni și a aterizat la Suceava
Mediafax
Un ucrainean a fugit de război cu un aparat de zbor de mici...
Parteneri
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă în prezent tânăra? Au divorțat cu scandal după ce l-a înșelat cu Alex Bodi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales de Andrada, fosta soție a lui Dan Alexa! Cu ce se ocupă...
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei,...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește pentru inima lor bună
Click.ro
Cele 4 zodii norocoase care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul le răsplătește...
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful Persic, în ciuda războiului din Iran
Digi 24
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în Golful...
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Digi24
Libia, Panama, Irak, Grenada, Afganistan, Venezuela. Istoria zbuciumată a operațiunilor americane de schimbare a regimurilor
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
Promotor.ro
Care sunt diferențele între o mașină blindată și una normală?
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele mele???
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Adam se trezește de dimineața cu o mahmureală groaznică: – Unde sunt coastele...
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
go4it.ro
TikTok te urmărește fără cont? Cum să oprești colectarea datelor
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste pietre
Descopera.ro
Dragostea cimpanzeilor pentru cristale ne-ar putea ajuta să înțelegem fascinația propriilor noștri strămoși pentru aceste...
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
Go4Games
God of War: cum arată Kratos în viitorul serial produs de Amazon
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și pe ce dată vor crește pensiile
Gandul.ro
840 lei în plus la pensie, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează și...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată ...
Alexia Eram, surpriză neașteptată din partea unui alt bărbat. Tonghi a privit neputincios toată scena
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Un bărbat de 35 de ani și-a ucis mama de Ziua Femeii. Ireal ce a făcut imediat după
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a ...
Vedeta de la Neatza i-a suflat iubitul! Relația de 8 ani a lui Andrei Ciobanu s-a spulberat când a apărut în peisaj Flavia Mihășan
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult ...
Trăim în epoca „oglinzilor”. Faptul că ne vedem chipul non-stop ne afectează psihic mai mult decât credem
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, ...
Bunicuța Anca Vlad și-a răsfățat nepotul moștenitor pe marginea lacului. Dinastiile Catena + Opticris, tabloul perfect de familie
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 9 martie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Vezi toate știrile
×