A murit Raymond Chow, mogulul cinematografiei din Hong Kong: ”L-ai ajutat pe Bruce Lee să-și îndeplinească visul…”

A murit Raymond Chow, mogulul cinematografiei din Hong Kong. A fost producător al filmelor care l-au ajutat pe Bruce Lee să devină celebru. Avea 91 de ani, iar mai multe companii de media i-au anunțat decesul astăzi dimineață. Raymond Chow a devenit cofondator al studiourilor Golden Harvest în 1971. A produs de-a lungul carierei sale peste 170 de filme, potrivit IMDB. În multe dintre aceste producţii a jucat cunoscutul actorul Jackie Chan.

Renumitul producător a colaborat cu Bruce Lee la „The Big Boss” (1971), un film de mare succes pe plan internaţional, care i-a lansat cariera actorului asiatic, pasionat de artele marţiale. Raymond Chow a fost, de asemenea, producător şi coproducător al altor două filme celebre cu Bruce Lee, „The Way of the Dragon” (1972) şi „Enter the Dragon” (1973), prima dintre aceste pelicule marcând colaborarea în premieră mondială a unui studio din Hong Kong cu industria de la Hollywood.

A murit Raymond Chow, mogulul cinematografiei din Hong Kong.

Shannon Lee, fiica lui Bruce Lee, a transmis un mesaj emoționant la moartea lui Raymond Chow:

„Mulţumesc, Raymond, că i-ai dat o şansă tânărului Bruce Lee şi l-ai ajutat să îşi îndeplinească visul. Odihneşte-te în pace, Raymond”, a scris ea pe Twitter.

Producătorul Raymond Chow, născut la Hong Kong în 1927, a avut succes pe plan internaţional şi datorită colaborărilor sale cu actorul Jackie Chan, cu care a început să lucreze la filmul „The Big Brawl”, lansat pe marile ecrane în anul 1980.

