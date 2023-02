A născut! O artistă cunoscută a devenit mamă pentru prima oară

Una dintre cele mai cunoscute artiste din România a devenit mamă pentru prima dată. Artista este în culmea fericirii și se bucură de momentele pe care le trăiește în prezent.

Cântăreața ale cărei piese au ajuns la sufletele celor care le ascultă se bucură că a adus pe lume o fetiță sănătoasă. Iată despre cine e vorba. (CITEȘTE ȘI: DELIA, SURPRIZĂ URIAȘĂ PENTRU FANII SĂI! VREA SĂ PARTICIPE LA AMERICA EXPRESS, ÎNSĂ, DOAR CU O CONDIȚIE: „ALTFEL NU MERG”)

Seeya a adus pe lume primul ei copil. Cum i s-a schimbat viața cântăreței

În cadrul unei emisiuni televizate, cântăreața a mărturisit că, deși nu a putut naște natural și teama ei a fost destul de puternică, se bucură că nu au existat probleme și totul a decurs așa cum și-a dorit.

„Sunt foarte bine, nu au fost mari probleme. Mi-aș fi dorit să nasc natural, pentru că așa este normal. Nu am putut să nasc natural și m-au băgat la cezariană. Am stat trei zile în spital. Nu am avut complicații. Nu e atât de greu pe cât mă așteptăm.

Momentan avem același program ca în spital, este totul bine. Ne descurcăm. Este foarte cumințică fetiță, mănâncă, doarme”, a declarat Seeya, la ,,Antena Stars”.

(VEZI ȘI: BRIGITTE PASTRAMĂ, BLOCATĂ ÎN DUBAI! CE A PĂȚIT VEDETA: ”AM PLECAT LA ÎNCEPUTUL LUNII IANUARIE”)

Seeya: ,,Soțul meu este foarte emoționant”

Artista a mai spus că traversează cele mai puternice sentimente și momente, de când a devenit mamă. De asemenea, artista și soțul ei vor avea ajutor din partea mamei ei.

„Este ceva nou pentru mine, dar și pentru soțul meu. Ușor-ușor ne cunoaștem. Momentan vreau să am eu grijă de ea, să fim foarte apropiate. Este un sentiment inexplicabil, doar o mamă poate înțelege.

O să vină și mama mea la mine, o să am ajutor.​ Soțul meu este foarte emoționat, participă la îngrijirea celei mici.​”, a mai spus cântăreața.