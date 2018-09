A născut! Oana Roman a ținut să se afle de la ea: „A venit pe lume prințesa mult așteptată”

Oana Roman este în culmea fericirii! Vedeta a făcut un anunț pe contul ei de Instagram pentru toți fanii deoarece a ținut să se afle de la ea.

Oana Roman este extrem de fericită! O bună prietenă de-ale ei a născut așa că vedeta a dat fuguța la spital pentru a o vedea pe proaspăta mămică și pe micuța ei. Oana Roman i-a adus prietenei sale niște baloane superbe și a imortalizat momentul prețios. (CITEȘTE ȘI: OANA ROMAN A FOST INVITATĂ LA NUNTĂ PE LITORAL. ”SANDALELE ACELEA NU SUNT DIN DECOR”!)

”A venit pe lume prințesa mult așteptată! Bine ai venit, Veronica Amelie Sandulache ! Am întâmpinat-o cum se cuvine și ne bucurăm tare.”, a scris Oana Roman pe contul ei de Instagram.

Oana Roman se confruntă cu probleme de sănătate

De doi ani, Oana Roman se confruntă cu hipertiroidia. Hipertiroidia este o afecțiune în cazul căreia glanda tiroidă produce o cantitate prea mare din hormonul denumit tiroxină. Hipertiroidismul poate stimula semnificativ metabolismul corpului, conducând la o scădere bruscă în greutate, ritm cardiac rapid sau neregulat, transpirații, stări de nervozitate, iritabilitate. (VEZI ȘI: OANA ROMAN S-A PRONUNȚAT ÎN LEGĂTURĂ CU REFERENDUMUL: ”LA BALAMUC CU VOI, NEBUNILOR”!)

”Eu am un ritm de viață extrem de alert. Am treabă foarte mult. Eu lucrez pentru restaurante… e tentația mai mică. Nu-ți mai vine la un moment dat. Eu am tot fost la nutriționiști, dar nu sunt pasionată de asta. Eu citesc foarte mult pe toate domeniile. Este pasiunea mea. Cel mai important hobby pe care îl am în viața asta este cititul. Eu știu cam ce mi se potrivește și ce nu mi se potrivește. Lucrurile s-au aranjat mult mai bine. Eu fac o singură mare greșeală… eu nu reușesc să mănânc micul dejun, mi-este foarte greu să fac chestia asta. Nu compensez seara, compensez la prânz. Seara în general mai mănânc ceva. Eu sunt foarte sănătoasă. Nu am probleme de tiroidă. Am o hipertiroidie, care culmea, este boala oamenilor slabi. O tratez de doi ani, s-a declanșat pe bază de stres. Mai trebuie să fac o intervenție, am un șorț la burtă. La mine nu e vorba de retenție de apă, eu am niște kilograme în plus, nu mă deranjează.”, a mărturisit Oana Roman în cadrul unei emisiuni TV.