A părăsit emisiunea “Puterea Dragostei”, iar când a ajuns acasă a avut parte de o surpriză uriașă! Unul dintre cei mai iubiți concurenți o să devină tată

Rusu, unul dintre cei mai apreciați concurenți din casa “Puterea DragosteI” o să devină tată! Deși s-a întors în România din cauza unor probleme familiale, artistul a fost surpins în cel mai frumos mod de fosta lui iubită!

Roxana Prințesa Ardealului și Florin Rusu au avut parte de o iubire cu năbădăi. Relația lor nu a fost întotdeauna roz, s-au certat, s-au despărțit, dar într-un final dragostea a învins și cei doi se gândesc deja la un viitor împreună, mai ales că în viața lor o să apară și un băiețel

“Totul a fost pe neașteptate m-a luat prin surprindere, chiar m-a șocat un pic. Nu a fost ceva plănuit, pur și simplu s-a întâmplat. Sunt bucuroasă că voi deveni mamă pentru prima oară și mă bucur că va fi băiețel, îmi doream ca primul copil să fie băiat. Am păstrat totul secret spre binele copilului, am vrut să mă asigur că totul e ok și că bebe este perfect sănătos. Cred că orice femeie ar fi făcut la fel, s-ar fi gândit la binele copilului. Lui Florin nu i-a venit să creadă când l-am anunțat, dar s-a bucurat foarte tare, fiind primul copil, este o binecuvîntare de la Dumnezeu!”, a declarat Roxana Prințesa Ardealului pentru wowbiz.ro

“Mereu mi-am dorit băiețel. Mă gândeam la un copil, doar că voiam să rămân gravidă mai târziu. Dar asa a fost să fie de la Dumnezeu. Băiețelul se va numi Dominic Rusian. Dominic este de origine latină și înseamnă “lord”, “aparține lui Dumnezeu”, iar Rusian este un nume rusesc, care înseamnă conducător. Florin este la origini slovac și se aseamănă cu limba rusă. N-am vrut ca băiețelul să poarte un nume comun, am vrut ceva special, și să semnifice ceva puternic. Mi-as dori să ajungă artist la fel ca și noi, dar acum în funcție de ce va alege și copilul, îl voi sprijini și iubi toată viata, este prea devreme să vorbesc despre asta acum!”, a mai spus cântăreaţa.

Roxana și Rusu, dragoste cu năbădăi

Viața i-a pus la încercare pe cei doi îndrăgostiți, dar într-un final rodul iubirii lor i-a unit, iar acum sunt mai fericiți ca niciodată.

“Am fost despărțiți, ne-am împăcat și tot asa. Asta-i viata, cu bune și cu rele. Odată ce eu i-am spus faptul că va fi tătic, a fost extrem de fericit, și ne-am gândit că cel mai bine e să ne împăcam și să ne continuăm povestea de iubire. Ne iubim foarte mult și asta e tot ce contează… restul e… răutate! Lumea în general exagerează, dar noi știm, de fapt, adevărul. El când a intrat în emisiune eram despărțiți. S-au spus multe, lumea judecă în neștiință de cauză, dar nu îmi pasă. Florin a aflat că sunt însărcinată după ce a ieșit din emisiune. Eu nu am spus la nimeni despre sarcina mea, decât familiei. Si într-un final lui Florin, tatăl copilului, avea dreptul să știe asta. Și normal am luat decizia cea mai corectă, ne-am împăcat, și suntem o familie fericită care abia așteaptă să vină pe lume primul lor copil”, a declarat Roxana.