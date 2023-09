A părăsit-o pe Delia Matache pe nepusă masă după o întâlnire cu un reprezentant al bisericii. Cum s-a călugărit tatăl vedetei

Dacă pe mama Deliei Matache o cunoaște toată lumea, puțin sunt cei care știu cine este tatăl artistei. Acesta nu a apărut prea des în spațiul public și asta pentru că de ceva timp urmează calea religioasă. Deși mare parte a vieții a fost ateu, în urmă cu doar câțiva ani întâlnirea cu un preot i-a schimbat cursul vieții. Ce l-a făcut pe bărbat să urmeze calea credinței?

În anul 2004, tatăl Deliei Matache a luat contact pentru prima dată cu Biserica. Până la vârsta de 40 de ani, bărbatul nu a avut nicio legătură cu această latură. Era ateu și nu îl interesa prea mult calea religioasă. Însă, întâlnirea cu una dintre fețele bisericești l-a făcut să își schimb radical perspectiva și să se îndrepte către calea credinței.

„Viața mea s-a schimbat”

Așa cum spuneam, pentru o lungă perioadă din viața sa, tatăl Deliei Matache nu a avut nicio legătură cu Dumnezeu. Însă, lucrurile s-au schimbat în momentul în care bărbatul l-a întâlnit pe părintele Gherasim. Acesta a reușit să îi schimbe perspectiva și viața.

Mai exact, chiar de la prima întâlnire, părintele părea că știe totul despre tatăl artistei. Știa numele tuturor celor din familia lui, iar acesta a fost modu prin care a reușit să îl convingă să își îndrepte pașii către calea Bisericii.

„Până la 40 de ani, eram ateu. Abia atunci am învăţat „Tatăl Nostru”. Era în anul 2004, când am luat contact pentru prima oară cu biserica. Un prieten de-al meu mi-a povestit despre un preot din Piatra Neamţ, iar după ce l-am cunoscut pe acesta, viaţa mea s-a schimbat. Am ajuns la părintele Gherasim, am intrat în sala de mese, unde se făcea rugăciunea. Eram nou-venit în grup. În momentul în care mi-a rostit numele, apoi pe cele ale fetelor mele şi pe al Georgetei, deşi atunci mă văzuse prima oară, m-am blocat’’, a povestit Ion Matache.

După această întâmplare, Ion Matache a decis să plece de lângă familia lui și a ajuns la o mănăstire de la Muntele Athos, unde a ales să se călugărească. După ce a apucat această cale, tatăl Deliei și-ar dori ca și fiica lui să fie mai apropiată de cele sfinte, însă înțelege că timpul nu îi permite vedetei să facă acest lucru.

„Mi-ar plăcea să se îndrepte şi să se apropie de Dumnezeu. Pentru un om care trăieşte în showbiz e mai greu, aşa, dintr-o dată. Delia crede în Dumnezeu, dar nu are timp de biserică. Când era în clasa întâi se ducea la Patriarhie şi pupa toate icoanele. Apoi a zburat puiul, face şi ea ce vede în lume” a mai spus Ion Matache.

