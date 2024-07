A plecat cu 20.000 € de la Bordea! Cum s-a negociat divorțul dintre comendiant și soția sa, Livia

Livia Efitmie, fosta soție a lui Cătălin Bordea, declara, recent, că a plecat fără nimic din casa acestuia, în urma divorțului. CANCAN.RO a intrat însă în posesia unei informații ce demontează tot ce a scris bruneta. Ei bine, juratul de la iUmor i-a dat acesteia, cu acte înregistrate la notariat, nu mai puțin de 20.000 de euro. Fix suma pe care Livia i-a cerut-o, înainte de divorț. Mai mult, i-a lăsat și mașina și s-a oferit s-o ajute și-n continuare cu tot ce ar avea nevoie. Comediantul a revenit însă asupra deciziei sale și și-a luat înapoi automobilul, abia în momentul în care a aflat, prin intermediul CANCAN.RO, că fosta parteneră îl înșela cu prietenul cel mai bun.

”Dacă tăceai, filozof rămânei”, spune o vorbă veche. Ei bine, Livia Eftimie, fosta lui Bordea a izbucnit la mai bine de un an distanță de la divorț și a afirmat, printre altele, că a plecat din casa actorului fără a la nimic!

Revoltați, apropiații celor doi, au reacționat! Iar CANCAN.RO vă prezintă. În exclusivitate, o informație ce demontează tot ce a scris bruneta.

Citește și: RADU BUCĂLAE ÎI PUNE LA ZID PE LIVIA EFTIMIE ȘI SPIKE. COMEDIANTUL SARE ÎN APĂRAREA LUI BORDEA: ”MĂ ABȚIN SĂ ZIC CE SPUNEA ACTUALUL TĂU IUBIT DESPRE TINE”

„A cerut și a primit 20.000 de euro”

„Cum poate spune așa ceva? A primit de la Bordea nu mai puțin de 20.000 de euro! Fix cât a cerut. El i-a dat banii fără să negocieze nimic. Cu acte înregistrate la notar. Mai mult, i-a lăsat și mașina, pe care normal că i-a luat-o după ce a aflat că-l înșela cu prietenul cel mai bun. Se oferise chiar să o ajute și cu alte sume de bani, dacă ea ar fi avut nevoie.

Chiar înainte de divorț, Bordea i-a propus să-i plătească chiria de la apartament 800 de euro pe lună, timp de un an, să-i lase și mașina și o sumă frumoasă în cont. Ea a vrut însă 20.000 de euro. Atât a cerut, atât i-a dat!.

Cu Spike era cu doi ani înainte să divorțeze. Iar Bordea nu a știut nimic”, a declarat în exclusivitate pentru CANCAN.RO o sursă apropiată celor doi,

Citește și: CĂTĂLIN BORDEA, TOPIT DUPĂ ELENA! NU-L INTERESEAZĂ CĂ A FOST AMANTA LUI CAZACU: ”NE ESTE FOARTE DRAG UNUL DE ALTUL!”

Varianta Liviei

Recent, Livia Eftimie a scris, printre altele, pe pagina sa de Instagram, că a plecat după 11 ani de relație doar cu hainele și cu câteva cărți:

„A doua zi după ce am decis să ne despărțim ne-am întâlnit la masă ca să stabilim ce facem, cum facem, moment în care am fost uimită să mi se spună că – după toți anii de muncă – să stau liniștită că o să-mi plătească el chiria pe un an și că o să rămân cu mașina, asta fiind cu tot ceea ce plecam eu după 11 ani de muncă. Nu este vorba despre partea financiară. A fost vorba despre faptul că am conștientizat că am fost acolo un stâlp atâta timp și cu atâta amar de efort. Am acceptat așa. Mi-am strâns lucrurile repede, într-o săptămâna eram deja mutată (…)

Nu am plecat cu bucătăria – deși era plătită de ai mei. Nu am plecat cu nimic altceva, deși am muncit atâția ani. Am plecat doar cu hainele și câteva cărți (…)”

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.