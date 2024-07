Livia Eftimie, lovită din nou de prietenii lui Bordea! Acuzații grave despre Spike și accidentul ei auto

În urmă cu doar două zile, Livia Eftimie a ieșit public și a spus și partea ei de poveste în legătură cu divorțul de Cătălin Bordea. Declarațiile sale nu au rămas fără ecou, iar apropiații comediantului au fost pe poziție și au reacționat. De data aceasta, Alexandra Bucălae, soția comediantului Radu Bucălae, cea care îi este și fină, a transmis un mesaj acid despre declarațiile făcute de nașa ei.

Deși a trecut mai bine de un an de când Cătălin Bordea și Livia Eftimie au divorțat, se pare că – în tot acest timp – conflictul încă ardea mocnit. Recent, Livia Eftimie a fost dispusă să vorbească public – pentru prima dată – despre acea perioadă. Acuzată că l-a înșelat pe comediant cu Spike, prietenul lui cel mai bun, care le-a fost cavaler de onoare la nuntă, bruneta a simțit nevoia să își spună partea ei de poveste.

Declarațiile sale au stârnit un val de reacții acide din partea prietenilor – cândva comuni – ai lui Cătălin Bored. Primul care a reacționat a fost Nelu Cortea – care a sărit în apărarea lui Bordea (vezi AICI declarațiile), urmat reacțiile acide ale lui Radu Bucălae (Vezi AICI declarațiile) și ale soției sale, Alexandra Bucălae, cei doi fiind finii de căsătorie ai cuplului Cătălin Bordea – Livia. De altfel, Livia și Alexandra Bucălae au fost prietene foarte bune, însă până la un anumit punct.

Soția comediantului Radu Bucălae a dat cărțile pe față și a făcut dezvăluiri uluitoare despre Livia, insinuând că începutul relației cu Spike s-ar fi desfășurat cu doi ani înainte de divorț. În carul unei postări pe Instagram, Alexandra Bucălae a dat de pământ cu fosta ei prietenă, încercând să demaște intențiile sale bune despre care a vorbit public. (Citește AICI declarațiile Liviei Eftimie)

Printre alte dezvăluiri, Alexandra Bucălae susține că tot timpul a încercat să îi fie aproape, să o susțină și să o îndrume către cele mai bune decizii, însă a simțit că buna voință nu îi este apreciată. Mai mult de atât, aceasta a adus în discuție o perioadă destul de ciudată din perioada în care erau prietene. Mai exact, momentul în care Livia ar fi încercat să distrugă prietenia dintre Radu Bucălae și Bordea.

”Când eu am început să îți pun întrebări mai directe despre cum de îl vizitezi pe Paul când Simona nu e acasă. Și când tu ai intrat în tramvai, (nu el în tine, ca tramvaiul are șine și nu deraiase). Am venit într-un suflet la tine la spital și am stat cu Radu pe holuri și în frig jumătate de zi. Deși în aceeași perioadă încercai să strici și prietenia soților noștri! Draga mea fostă prietenă, noi toți din jurul tău am făcut terapie și la toți a funcționat. Noi ne-am desprins de tine. Se pare că singura care nu a vrut niciodată să meargă la terapie ai fost tu. Și încă nu te-ai desprins de noi, deși tu ai ales să pleci din toate relațiile.

Let it go, toți greșim, important e cum ne comportăm DUPĂ ce greșim. Nu acoperi o prietenie frumoasă pe care am avut-o la un moment dat, cu aceste meschinării! Sper să îți găsești liniștea și claritatea și să ai încredere că narcisismul se poate repara cumva, cu multă muncă!” se mai arată în postarea Alexandrei Bucălae, soția comediantului Radu Bucălae.