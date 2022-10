Un bărbat a mers într-unul dintre restaurantele lanțului de fast-food, și-a comandat un meniu, apoi, s-a așezat la o masă. Clientul, însă, s-a trezit cu o amendă în valoare de 50 de lire sterline (280 de lei), câteva zile mai târziu. Vezi mai jos, în articol, ce s-a întâmplat, de fapt, în ziua în care a mâncat la McDonald’s.

Un bărbat, din Coalville, Leicestershire, a mers la McDonald’s pentru a lua prânzul. Clientul și-a lăsat autoturismul în parcare, a intrat în local și a comandat un meniu. Apoi, s-a așezat la o masă, pentru a savura bucatele. Bărbatul a petrecut, în jur, de două ore în restaurant, timp în care a făcut consumație. După câteva zile, a primit o veste ce l-a înfuriat din cale afară. Acesta a primit o amendă în valoare de 50 de lire sterline (280 de lei)!

Vezi și „MI-E RĂU!” CE A GĂSIT O CLIENTĂ ÎN CHEESEBURGER-UL CUMPĂRAT DE LA MCDONALD’S. NICI LA „SUNT CELEBRU, SCOATE-MĂ DE AICI” DE LA PRO TV NU VEZI AȘA CEVA!

A primit amendă de 50 de lire sterline (280 lei), pentru că a lăsat mașina în parcare mai mult de 90 de minute

După ce a luat prânzul, bărbatul a mai zăbovit, în localul respectiv, pentru a-și potoli setea cu câteva băuturi răcoritoare. La câteva zile distanță, clientul lanțului McDonald’s a primit amenda în valoare de 50 de lire sterline. Motivul? Și-a lăsat mașina în parcare, mai mult de 90 de minute. Furios, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

”Sunt nervos. Am primit o amendă, pentru că am lăsat mașina în parcare la McDonald’s, aproape două ore. În tot acest timp, eu mă aflam în local, unde am mâncat și mi-am mai comandat câteva sucuri. S-a mai întâmplat cuiva acest lucru?”, a scris bărbatul într-un grup pe Facebook.

Ulterior, bărbatul a descoperit că locurile de parcare nu aparțineau localului, ci, unei alte firme care le administra. În acest sens, bărbatul a făcut o sesizare către firma respectivă. El a notat, apoi, pe internet, potrivit The Sun: „Există posibilitatea să se anuleze amenda”.

Citește și O CLIENTĂ A COMANDAT DE LA MC DONALD’S O PORȚIE CU 20 DE BUCĂȚI DE PUI, ÎNSĂ A OBSERVAT CEVA BIZAR LA CUTIE: ”DE CE EXISTĂ AȘA CEVA?”

Sursă foto: Pixabay