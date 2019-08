A refuzat să se legitimeze și… Ce au făcut polițiștii. S-a întâmplat în București

O femeie care nu a vrut să se legitimeze a fost luată pe ”sus” de oamenii legii. Totul a avut loc în Capitală, iar imaginile au fost surprinse de un martor.

În filmuleţul postat pe Facebook se poate vedea cum o femeie în vârstă este bruscată şi obligată de trei oameni ai legii să se urce în maşina Poliţiei. Persoanele prezente la faţa locului au început să-i certe pe polițiști, mai ales că femeia care era bruscată ţipa. Era strânsă foarte tare de mâini.

Din primele informaţii, femeia ar fi traversat neregulamentar, iar în momentul în care poliţiştii i-au spus să se legitimeze, aceasta a refuzat. De aici a pornit tot scandalul.

“Lăsaţi-mă în pace. Lăsaţi-mă că îmi rupeţi mâna”, a spus femeia. “O chinuie, domule, băi oameni buni. Dar ce a făcut, domnule? Aşa ceva nu am pomenit”, a spus unul dintre martori. “În momentul în care am rugat o persoană să rămână pe loc, să o legitimez, are obligaţia să facă asta”, a spus unul dintre poliţişti. “A traversat neregulamentar”, a adăugat un alt martor.