A renunțat la părul lung! Cum arată Nicole Cherry acum: ”Nu m-am tuns în 23 de ani niciodată”

Nicole Cherry a decis să facă o schimbare majoră de look, încă din prima lună a anului 2022. Artista a renunțat la părul lung! Cum arată, acum, cântăreața?

Anul trecut, Nicole Cherry a devenit mămică pentru prima oară. Artista a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, în data de 27 noiembrie. Chiar în acea perioadă, Nicole a postat și imagini cu micuța Anastasia.

Nicole Cherry a decis să facă loc schimbărilor în viața ei, astfel că, astăzi, artista a decis că este momentul pentru o schimbare. Cântăreața a renunțat la părul lung! Schimbarea majoră de look a fost primită cu brațele deschise de utilizatorii de pe Instagram, transmițându-i complimente și mesaje frumoase.

„Vreau să îmi cer scuze pentru mama. Emoțiile sunt imense. Nu m-am tuns în 23 de ani niciodată. Uitați-vă, să mă credeți. 2022 vine cu schimbări. Este real ce se întâmplă aici, nu, nu este perucă”, a spus Nicole Cherry pe Instagram.

Nicole Cherry a adus pe lume o fetiță

În cadrul unui interviu, Nicole Cherry a vorbit despre primele sentimente pe care le-a avut atunci când și-a strâns copilul în brațe pentru prima oară. Cântăreața este foarte fericită că a devenit mămică pentru prima oară și împărtășește gândurile frumoase: ”La spital m-au făcut să mă simt minunat, au avut grijă de noi foarte frumos, dar sentimentul de acasă nu e nicăieri. Ne-am bucurat extrem de tare, erau aici și bunicii. Am fost primite acasă de familie, iar după zilele acelea chiar simțeam nevoia să fiu alături de ei. Momentul când am luat-o în brațe a fost unic, clar atunci te simți împlinită și invincibilă. Am încercat să introducem ușor fiecare persoană în casă, pentru că nici timpurile nu ne mai ajută să fim asa apropiați”.

