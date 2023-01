Abia acum s a aflat! De ce a divortat Carmen Tanase dupa 3 ani de casnicie

Carmen Tănase, în vârstă de 62 de ani, a fost căsătorită cu regretatul critic de teatru Victor Parhon. Cei doi au împreună și un băiat, cu care celebra actriță are o relație specială. Deși nu vorbește prea des despre viața sa personală, în cadrul unui interviu recent, vedeta a dat câteva detalii despre căsnicia ei.

Între Carmen Tănase și soțul său a fost dragoste la prima vedere. Actrița a mărturisit faptul că, atunci când l-a văzut pe criticul de teatru Victor Parhon a știut că el este bărbatul cu care avea să întemeieze o familie. Diferența de vârstă dintre ei, de 17 ani nu a fost niciodată un obstacol în relația lor.

„Era clar alesul, era clar omul cu care mi-am dorit să fac un copil, dar actul acela, da, era cumva prea mare insistența. Ca să scap de mama și de ce spuneau alții, ne-am căsătorit. Lui i-a fost teamă că la Starea Civilă o să zic NU”, a mărturisit actrița în cadrul unui podcast.

Cu toate acestea, după trei ani de mariaj, cei doi au divorțat, însă au continuat să aibă o relație apropiată: “În clipa în care am început să ne râcâim, să ne certăm erau discuții și în fața copilului și am zis ‘gata, stop!, până aici’. Noi ne iubim, ne apreciem, hai să rămânem prieteni, fiecare cu treaba lui. Ne întâlnim, ne parfumăm, îmi aduci flori”.

Cei doi nu au avut parte de o cununie religioasă, au plănuit să facă acest pas la un moment dat, însă din păcate Victor Parhon s-a stins din viață.

„El era credincios și a vrut să ne cununăm religios. Nu am făcut-o atunci când ne-am căsătorit, am vrut să o facem la finalul vieții lui, dar nu am mai avut timp. Regret enorm. De-aia fiecare lucru trebuie făcut la timpul lui, ca să nu regreți după aia”, a declarat vedeta.

Ce vicii are Carmen Tănase

Se pare că pasiunea ei nu e doar teatrul, ci are și alte plăceri „vinovate”. Invitată în cadrul podcast-ului susținut de Măruță, actrița a vorbit despre unul dintre viciile sale. Ei bine, filmulețul a devenit viral destul de repede pe TikTok, căci nu degeaba este îndrăgită. Carmen Tănase spune că îi place foarte mult cafeaua. Aceasta bea mai multe pe zi, însă doar una cu cofeină.

„Flăcărica” a dezvăluit că își cumpără de fiecare dată un pahar imens cu cafea pe care îl savurează pe tot parcursul zilei.

„Eu sunt cu cafeaua lipită de mână. Acum n-am venit cu ea pentru că era închis. Să știi că beau una cu cofeină și în rest fără cofeină. Îmi place gustul, dar beau! De câte ori mi se oferă o cafea, eu beau. Eu îmi iau o cafea….uite atât e paharul!”, a mărturisit Carmen Tănase.