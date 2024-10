Abuzurile la care au fost supuși copiii lui Adrian Marțian. Mama îi amenința și le băga capul sub apă, în cadă

Este alertă în România, după ce trei frați de 11, 9 și 7 ani au dispărut fără urmă. Copiii se aflau sub supravegherea bonei atunci când au dispărut, iar tatăl lor a anunțat imediat autoritățile. Micuții sunt copiii unui controversat milionar din Cluj, Adrian Marțian, care de ceva timp se află în plin scandal cu mama micuților, care nu ar fi avut un comportament prea adecvat. Se pare că femeia este acuzată de rele tratamente. La ce chinuri îi spunea pe cei mici?

Adrian Marțian, cunoscut pentru litigiul cu Adrian Mutu (Detalii AICI), duce de o bună perioadă un război aprig cu Roxana, fosta parteneră și mama celor trei micuți. Cei doi sunt în plin război, iar povestea lor a captat atenția publicului după dezvăluirile tulburătoare făcute de milionar, care o acuză pe femeie de rele tratamente aplicate copiilor și violență.

Scandalul dintre cei doi foști partenerei a început în anul 2022, atunci când Adrian Marțian a fost șocat să afle de la propriii copii despre comportamentul violent al fostei sale partenere, Roxana. Se pare că femeia se comporta îngrozitor cu cei trei micuți, iar pe lângă asta, conform unor apropiați, aceasta ar fi căutat un asasin plătit pentru a scăpa de fostul partener și a obține controlul asupra averii sale.

Pentru o perioadă, familia lui Adrian Marțian a locuit în Barcelona, însă după ce a aflat ce se întâmplă cu micuții, milionarul a mutat întreaga familie în România, la Târgu Mureș, în încercarea de ai proteja pe cei trei frați de influența negativă a mamei. De asemenea, bărbatul a cerut intervenția autorităților, iar Roxana este cercetată penal pentru rele tratamente aplicate minorilor, dar și pentru o presupusă tentativă de omor

Imediat cazul a ajuns în instanță, iar mărturiile copiilor au fost esențiale. În cadrul unei evaluări realizate de un psiholog criminalist în Spania, cei trei frați au descris cu detalii tulburătoare comportamentul mamei lor.

„E o mamă criminală. Am prezentat tot judecătoarei. Doamna nu are domiciliu, nu are casă, nu are loc de muncă. Nu a cerut un drept de vizită de zece minute. Copiii au o temere groaznică față de această femeie. Au coșmaruri, se trezesc noaptea. Nu interacționează cu ei, copiii nu vor să o vadă. Pentru ei nu mai există!

Bea, lua pastile Xanax cu wkisky. A vrut să se sinucidă. Am prins-o cu funia în gât. Fetița a văzut tot. În Spania s-a întâmplat. A avut patru tentative de suicid. A vrut să se arunce sub tren, femeia are probleme. Mi-a spart o locuință din Spania de unde a furat tot ce a găsit. Sunt patru dosare penale deschise pe numele ei. (…) Au început să-mi spună că bea în ultimul hal, că vomita în toată casa, venea cu fel și fel de bărbați. Am rămas șocat!”, ne declara Adrian Marțian.