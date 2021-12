Academia Română a decernat premiile pentru anul 2019

Miercuri, 8 decembrie, a avut loc decernarea premiilor Academiei Române pentru anul 2019. Evenimentul s-a desfășurat în Aula Academiei Române, în format hibrid, cu participarea membrilor Adunării Generale și a premianților.

Academia Română a acordat 9 diplome „Meritul Academic“ și 8 diplome ”Distincția Culturală“

Diploma ”Meritul Academic“

Lucia Hossu-Longin, jurnalist și realizator de televiziune

Prof. univ.dr. Gábor Xantus, director de imagine, scenarist

Aron Xantus, regizor

Centrul de Studii Transilvane

Constantin-Emil Ursu, director general al Muzeului Național al Bucovinei

Prof. dr. Gheorghe Marinică, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului

Prof. dr. Constantin Trestioreanu, președintele Societății Culturale „Ploiești – Mileniul III“, coordonator al volumului Monografia Ploieștiului

Filiala din Timișoara a Academiei Române

Cristian Păunescu, economist

Diploma ”Distincția Culturală“

Revista „Orașul“, revistă de cultură urbană

Octavian Hoandră, scriitor, realizator de televiziune – pentru opera jurnalistică și obiectivitatea reflectării Academiei Române

George Mihăiță, actor, director al Teatrului de Comedie

Horațiu Mălăele, actor, regizor, caricaturist

Conf. univ. dr. Mireille-Carmen Rădoi, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Carol I“

Maia Morgenstern, actriță, director al Teatrului Evreiesc de Stat

Dorel Vișan, actor

Radu Boroianu, regizor, om de cultură

Științe Tehnice. Premiul ”Constantin Budeanu” al Academiei Române

La secțiunea ”Științe Tehnice”, premiul ”Constantin Budeanu” al Academiei Române a fost acordat autorului Radu Dănescu, pentru cartea ”Percepția prin particule” și grupului de lucrări ”Research at the confluence of machine learning, computer vision, and robotics (Cercetări multidisciplinare la confluența învățării automate, a viziunii computerizate și a roboticii), autori: Radu Timofte, Eirikur Agustsson (Elveția), Fabian Mentzer (Elveția), Michael Tschannen (Elveția), Luc Van Gool (Elveția).

Fost inginer și membru titular al Academiei Român, Constantin Budeanu este străstrăbunicul lui Ioan Radu Budeanu – cunoscut fost jurnalist și om de afaceri. Constantin Budeanu s-a născut pe data de 26 februarie 1886, în Brăila și, pe lângă apartenența la Academia Română, a fost activ în multe societăți științifice internaționale, precum Société Française d`Electriciens și Conférence Internationale des Grands Réseaux Electrique (CIGRE).

Constantin Budeanu a introdus noțiunile de putere reactivă și deformantă. A introdus și o unitate de putere electrică reactivă, corespunzând unui curent alternativ de un amper sub tensiunea de un volt – VAR – de la inițialele v(olt) + a(mper) + r(eactiv)].

Principala contribuție științifică a inginerului Constantin Budeanu rămâne studiul stărilor electrice deformante. A publicat o monografie intitulată ”Puissances réactives et fictives” – care este citată de majoritatea studiilor despre regimul deformant – și a realizat unele tipuri de reostate.

