Accident cumplit în Bistrița-Năsăud. O fetiță de 10 ani, spulberată de un motociclist: a fost chemat elicopterul SMURD

O duminică liniștită s-a transformat într-un coșmar pentru o familie din județul Bistrița-Năsăud. Astăzi, 24 august, un accident rutier dezastruos a avut loc în localitatea Cormaia. O fetiță de doar 10 ani a fost grav rănită, iar starea ei este critică, după ce a fost spulberată de un motociclist fără permis.

Incidentul, care a șocat comunitatea locală, s-a petrecut pe o stradă din Cormaia, în jurul prânzului. Martorii spun că totul s-a derulat extrem de rapid, iar intervenția autorităților a fost crucială pentru salvarea vieții micuței.

Accident grav în Bistrița-Năsăud

Potrivit informațiilor transmise de autorități, accidentul s-a produs în momentul în care un tânăr de 20 de ani, din localitate, circula cu o motocicletă de teren pe una dintre străzile din Cormaia. În drumul său, acesta a lovit o fetiță de 10 ani, care se deplasa pe jos. Impactul a fost atât de violent, încât copila a fost aruncată pe asfalt, rămânând inconștientă.

Echipajele de intervenție sosite la fața locului au constatat că fetița suferise un traumatism cranian sever. A fost intubată pe loc și preluată imediat de un elicopter SMURD, care a transportat-o la un spital din municipiul Târgu Mureș. Starea ei este în continuare critică, iar medicii sunt rezervați în privința prognosticului.

Mai grav este faptul că, în urma verificărilor, polițiștii au descoperit că motociclistul avea permisul de conducere suspendat. În plus, motocicleta implicată în accident nu este înmatriculată, iar după impact, tânărul ar fi încercat să mușamalizeze fapta, mutând vehiculul de la locul producerii accidentului.

„Din primele date, un tânăr de 20 de ani, din Cormaia, în timp ce conducea o motocicletă de teren pe o stradă din Cormaia, a surprins și accidentat o fetiță de 10 ani, din localitate, care circula în calitate de pieton. În urma verificărilor efectuate la fața locului, a reieșit faptul că după comiterea accidentului, tânărul ar fi mutat vehiculul implicat, care nu este înmatriculat. Totodată, conducătorul auto are suspendat dreptul de a conduce. Acesta a fost testat cu aparatele din dotare, rezultatele fiind negative. În cauză a fost întocmit dosar penal, iar polițiștii Compartimentului Rutier Sângeorz-Băi continuă cercetările pentru a stabili împrejurările exacte în care a avut loc accidentul”, au reprezentanții IPJ Bistrița-Năsăud.

