Ștefania și Ștefan sunt tinerii logodiți care și-au pierdut viața în tragedia de pe Făgăraș. Urmau să se căsătorească, dar destinul le-a fost curmat brusc

Ștefania și Ștefan sunt doi dintre tinerii care au murit în accidentul rutier din Argeș, unde o mașină de teren s-a răsturnat mai bine de 200 de metri într-o prăpastie. Tinerii erau logodiți și urmau să se căsătorească.

Nenorocirea din Argeș s-a produs în urmă cu o zi. O mașină a ieșit de pe șosea și s-a răsturnat mai bine de 200 de metri într-o prăpastie. Ștefan Berevoianu este tânărul de 20 de ani care se afla la volanul autoturismului de teren. Alături de el afla Ștefania Boteanu, logodnica lui, și alți 3 tineri. Costin Bulgaru – în vârstă de 23 de ani – este singurul supraviețuitor.

Ștefan cumpărase mașina – un Suzuki Vitara – cu doar trei zile înainte de accident. În ziua în care s-a produs nenorocirea, tânărul și prietenii lui au mers într-o zonă montană din Argeș să se plimbe, dar și să o testeze. În doar câteva fracțiuni de secundă, mașina a alunecat în afara șoselei, iar Ștefan nu a mai apucat să o redreseze. Tinerii s-au prăbușit 250 de metri într-o prăpastie.

De mai bine de 7 ani, Ștefania și Ștefan trăiau o frumoasă poveste de dragoste, erau logodiți și urmau să se căsătorească. Din nefericire, soarta a avut alte planuri pentru ei. Din cei 5 tineri care se aflau în mașină, Costin Bulgaru este singurul care a supraviețuit. Tânărul de 23 de ani se află internat în spital și ar fi suferit o fractură de coloană.

Primarul din Lereşti, Marian Toader, a confirmat că cei doi tineri urmau să se căsătorească. De asemenea, edilul a mărturisit că Ștefania ar mai fi suferit un accident rutier în urmă cu două săptămâni, însă fără urmări grave.

„Întreaga comunitate suntem în stare de şoc. O tragedie care ne îndoliază pe toţi şi mai ales pe familiile acestor copii. Avem persoane din Lereşti, pe care le cunoşteam. Ştefania şi Ştefan erau nişte copii deosebiţi. Se iubeau, erau logodiţi şi urmau să se căsătorească. Ştefania a mai avut un accident, acum două săptămâni. Nu a fost ea de vină, cineva a ieşit de pe o uliţă laterală. A fost o tamponare uşoară”, a declarat primarul din Lereşti, cu ochii în lacrimi.

