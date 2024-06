Această americancă, în vârstă de 100 de ani, dezvăluie cele 6 secrete ale longevității. Ce alimente consumă, dar și obiceiul la care a renunțat

O femeie de 100 de ani, care încă lucrează șase zile pe săptămână, a dezvăluit care sunt cele șase secrete ale longevității. Iată ce alimente consumă, dar și care este obiceiul la care a renunțat pentru a trăi mai mult.

Vârsta este doar un număr și Mariam Todd a dovedit-o pe deplin! În vârstă de 100 de ani, bunicuța din America încă lucrează 50 de ore pe săptămână la magazinul de mobilă al familiei sale, pe care părinții ei l-au înființat în 1929. Mariam nu-și arată vârsta și este o angajată de seamă! Își așteaptă clienții cu zâmbetul pe buze și îi distrează ori de câte ori are ocazia.

Mariam Todd are și secretele ei datorită cărora a ajuns la onorabila vârstă de 100 de ani. Bunicuța are șase mese pe zi și evită mâncarea fast food. Ea are șase legume preferate: roșii, varză murată, ardei, castraveți, dovleac și zucchini. Iar atunci când poftește la ceva dulce, Mariam se răsfață cu ciocolată neagră deoarece reduce riscul de infarct și ajută la funcționarea creierului.

”Nu pot să spun că muncesc pentru că îmi place ceea ce fac, deci m-aș simți vinovată să o numesc muncă. Mama mea a fost la fel. De fapt, a murit aici, în birou, în timp ce lucra. Avea peste 80 de ani și a murit în timp ce stătea la birou. Așa că am zis dacă ăsta e planul lui Dumnezeu pentru mine, așa să fie. Mănânc corect, trăiesc corect și dorm corect”, a mărturisit Mariam

La 100 de ani, Mariam încă conduce mașina, își face singură cumpărăturile și gătește pentru fiul ei. Este un exemplu pentru toți oamenii vârstnici, dar și pentru cei care vor să trăiască cât mai mult.

Un alt american, în vârstă de 101 ani, dezvăluie ce l-a ajutat să-și prelungească viața

I. Roy Cohen, de profesie CEO, a povestit pentru ce obiceiuri alimentare și activități l-au ajutat să atingă onorabila vârstă de 101 ani. Bărbatul a avut parte de o copilărie grea, plină de neajunsuri, și mereu a vrut să-și depășească condiția. Acesta este primul sfat pe care americanul, pasionat de filozofie, îl oferă tuturor celor care vor să trăiască mult: să fie ambițioși și să-și depășească condiția.

Acesta susține că ambiția și proiectele pe care le-a avut după ce a ieșit la pensie l-au ajutat foarte mult să se mențină din punct de vedere fizic, dar și psihic. Roy Cohen îi sfătuiește pe oameni să iasă din zona lor de confort și să-și urmeze visurile pentru a trăi viața mult dorită. Americanul de 101 ani s-a pensionat la 81 de ani, însă înainte a călătorit mult în interes de afaceri sau de plăcere:„Ideea de pensionare anticipată este îngrozitoare pentru mine. Dacă vrei ceva destul de mult, dacă simți că ceva nu este în regulă și ai nevoie de o schimbare, vei găsi o cale să reușești. Dacă locuiești cu o alți oameni, nu poți fi solitar și egoist ca și cum ai fi singura persoană din familie. Am fost precaut în ceea ce privește o nouă relație”, a declarat bărbatul.

Roy Cohen a adoptat dieta mediteraneană

Roy Cohen a fost căsătorit de două ori. Prima căsnicie s-a încheiat după doar un an, dar imediat după și-a întâlnit iubirea vieții sale. Joan, profesoară, a murit în urmă cu 6 ani, la 83 de ani. Americanul i-a îndemnat pe tinerii prospăt căsătoriți să asculte mereu punctul de vedere al celuilalt. (CITEȘTE ȘI: CARE SUNT CELE MAI NOCIVE DIETE. SUPRANUMIT ȘI PĂRINTELE NUTRIȚIEI, DOCTORUL MIHAI NICULESCU TRAGE SEMNALUL DE ALARMĂ)

Al treilea sfat pe care bărbatul îl oferă celor care vor să atingă o vârstă onorabilă este să urmeze o dietă mediteraneană. I. Roy Cohen evită alimentele procesate și carnea și preferă peștele proaspăt, legumele și uleiul de măsline. Gustările sunt o bucată de conopidă, un morcov sau un ardei roșu. De asemenea, adoră varza și salatele. Plimbările lungi, în aer liber, i-au fost și ele de ajutor. Toate aceste reguli/sfaturi au fost urmate și de părinții lui, care la rândul lor au avut o viață longevivă. Tatăl său a murit la vârsta de 86 de ani și mama lui la vârsta de 90 de ani.