Aceasta este fotografia care te va pune pe gânduri. Iată ce citește un ”mascat” de la SIAS!

Aceasta este fotografia care te va pune, cu siguranță, pe gânduri. Și nu este vorba despre un trucaj. Un luptător de la SIAS, echipat corespunzător, a fost surprins de fotograful Aurel Rapa în timp ce lectura, absorbit, o carte. Și nu orice fel de carte, ci chiar ”Povești nemuritoare”! O dovadă în plus că o fotografie face cât o mie de cuvinte.

”Every story has an end, but in life every ending is just a new beginning”, a scris fotograful. ”Fiecare poveste are un sfârșit, dar, în viață, fiecare sfârșit este doar un alt început”.

Fotografia a fost postată de Aurel Rapa pe pagina sa de Facebook și, firește, a declanșat comentarii diverse:

”Dincolo de uniforme sunt OAMENI!”, ”Eu zic ca urmeaza o descindere in casa bunicutei…lupul trebuie ridicat!!”, ”Faină! Băieții ăștia chiar au suflet( constatare proprie după ani de lucru cu ei)!”, au fost câteva dintre comentariile lăsate de internauți.

Șeful SIAS: ”Ei sunt elita!”

Serviciul SIAS a fost creat pentru creşterea capacităţii de ripostă a Poliţiei Române împotriva infracţiunilor comise cu violenţă şi, în mod specific, împotriva situaţiilor de criză ce implică luarea de ostatici şi răpirea persoanelor.

A fost fondată în anul 1993, în cadrul unui nucleu incipient de luptă împotriva crimei organizate, însă misiunile dificile şi eficienţa dovedită prin finalizarea cu succes a acestora, a făcut ca, în 1995, SIAS să devină o unitate independentă şi complet operaţională. În aprilie 2007, Serviciul pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale, a devenit membru cu drepturi depline al Grupului „ATLAS”, grup care a apărut ca reacţie a structurilor Uniunii Europene la valul de atentate teroriste declanşat în 11septembrie 2001 şi a exacerbării infracţiunilor comise cu violenţă în spaţiul european.

Toţi luptătorii de la SIAS sunt cei mai buni în ceea ce fac. „Ei sunt elita”, spune şeful Serviciului pentru Intervenţii şi Acţiuni Speciale al Poliţiei Române.

”Aici sunt încadraţi doar prin concurs şi numai după ce au trecut cele mai drastice probe fizice şi psihice, cei mai buni poliţişti. Trebuie să ştie cum să folosească foarte bine o armă încă de la început. Vor deveni pe parcurs cei mai buni, dar după un antrenament asiduu şi nu într-un timp foarte scurt. Noi trebuie să lucrăm contra timp, la perfecţiunea unui ceas elveţian. Orice greşeală poate duce la pierderea misiunii”, spune şeful SIAS.

