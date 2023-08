Această femeie de 62 de ani a crezut că are Covid și a mers la medic. Diagnosticul crunt pe care l-a primit, de fapt

După ce a avut grijă de mama ei, care a fost bolnavă de Covid-19, Amanda Parkes a crezut că a contactat virusul. Femeia a început să tușească tot mai rău și a mers la medic pentru un consult. Amanda a primit, însă, o veste cruntă din partea medicilor.

Amanda Parkes este o femeie în vârstă de 62 de ani, care locuiește în regiunea West Midlands, Marea Britanie. Fiind asistentă medicală, ea și-a îngrijit mama în timp ce aceasta a fost bolnavă de Covid-19. La scurt timp, Amanda a început să tușească, dar a crezut, inițial, că a contactat virusul de la mama sa.

(NU RATA: Adda, măcinată de boala cu care se confruntă de ani de zile! Artista a ajuns la capătul puterilor: „Simt că nu mai pot. Sper să nu treacă nimeni prin iadul ăsta”)

A crezut că are Covid, dar a descoperit că suferă de o boală incurabilă

Observând că tusea devine tot mai severă, Amanda a decis să meargă la doctor pentru un consult. Astfel, în luna aprilie a anului trecut, femeia a avut mai multe programări la medici. În cele din urmă a ajuns să fie consultată de un medic specialist pe domeniul ORL. Inițial, ea a fost diagnosticată în mod greșit cu disfonie spasmodică, dar nu își pierduse, încă, capacitatea de a vorbi. Totuși, starea de sănătate a femeii continua să se degradeze tot mai mult. În final, a fost trimisă la neurologie, unde a reușit să se programeze tocmai în toamna anului 2022.

De această dată, Amanda a primit o veste cumplită. Mai exact, ea a aflat că nu este vorba despre coronavirus, ci despre paralizie bulbară progresivă. Aceasta este o boală neurologică foarte gravă, care are o speranță de viață de șase luni până la trei ani. Starea femeii s-a înrăutățit tot mai mult. În prezent, ea nu mai poate să vorbească sau să înghită. Amanda și-a povestit întreaga experiență prin intermediul unui email.

„Totul a început în decembrie 2021 când am început să tușesc. Am lucrat ca asistentă timp de 44 de ani și m-am întors la muncă după vacanța de Crăciun. Tusea s-a transformat în dificultate de înghițire, apoi am început să-mi pierd vocea. Simptomele mele se înrăutățeau, înghițeam cu dificultate, pierdeam în greutate cam un kilogram pe săptămână. În vară, am avut programare la un logoped care a observat că îmi tremura limba, ceea ce eu nu observasem (dacă vă vine să credeți). Aveam deja suspiciuni că este ceva mai serios, dar nu credeam că mi se va întâmpla asta. Am primit diagnosticul în noiembrie 2022 – paralizie bulbară progresivă. Mi-a dat lumea peste cap”, a povestit Amanda pentru metro.co.uk într-un e-mail.

(VEZI ȘI: Detalii neștiute despre starea lui Florin Salam, după ce și-a anulat evenimentele și s-a internat într-o clinică. Fiica lui rupe tăcerea)