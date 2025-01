Acest bărbat a slăbit 127 de kilograme, în doi ani, fără să țină diete! Obiceiul banal care l-a ajutat să-și transforme corpul

Dave Lancaster, un bărbat de 45 de ani din Marea Britanie, a surprins pe toată lumea după ce a reușit să de jos 127 de kilograme. Englezul începuse să se confrunte cu probleme serioase de sănătate din cauza greutății, așa că a pus piciorul în prag și a decis să își schimbe viața. Ulterior, el a povestit cum a slăbit. Cel mai mult în lupta sa l-a ajutat un obicei banal pe care l-a făcut zilnic.

În anul 2016, Dave Lancaster ajunsese să cântărească 216 kilograme, iar problemele de sănătate nu îi dădeau pace. Bărbatul suferea diabet, dureri cronice de încheieturi și hipertensiune. Nici hainele nu mai erau ușor de găsit pentru că purta 8XL. Așadar, a luat decizia de a-și schimba viața, iar acum este de nerecunoscut.

Uneori, kilogramele în plus pot crea probleme serioase de sănătate. Este și cazul lui Dave Lancaster care, în urmă cu câțiva ani, nici nu mai reușea să meargă bine din cauza greutății sale. Bărbatul avea un stil de viață nesănătos. El consuma zilnic chipsuri, vin, cârnați sau plăcinte.

Englezul a mărturisit că a avut dintotdeauna probleme cu greutatea, cu excepția unei perioade scurte între 16 și 18 ani. De-a lungul timpului a încercat mai multe diete, însă niciuna nu a dat roade.

În cele din urmă, și-a dat seama că nu mai poate continua așa. Bărbatul a luat decizia de a-și schimba radical viața și a reușit să ajungă la mai puțin de 90 de kilograme. A renunțat complet la alimentele dăunătoare și a avut grijă să se regăsească în frigider doar produse sănătoase.

Mai mult decât atât, Dave Lancaster a și-a creat un obicei banal care l-a ajutat extrem de mult în lupta cu kilogramele în plus. Englezul a povestit că a mers pe jos aproximativ 16 kilometri, în fiecare zi. A reușit chiar să escaladeze și muntele Snowdon, din Țara Galilor, care ajunge la o înălțime de puțin peste un kilometru.

„Starea mea de sănătate este fantastică. Am devenit mai slab decât majoritatea oamenilor pe care îi cunosc și sunt mai tineri decât mine. Viața este foarte diferită. Nu simt că viața mai are limite. Simt că pot să fac orice, să merg oriunde vrea, limita este doar imaginația mea. Mă simt mândru de mine pentru ce am realizat și nu credeam că o pot face.”, a declarat Dave Lancaster, potrivit Slimming World.