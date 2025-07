Acești 2.000.000 de pensionari din România primesc bani în plus la pensie, începând cu iulie 2025. Cine este pe listă

Vești bune pentru milioane de români care se chinuie să-și plătească facturile dintr-o pensie ce pare tot mai mică. După un an plin de tăieri, promisiuni neonorate și pensii înghețate, vine în sfârșit un sprijin financiar concret. E vorba de o categorie clară de pensionari care, începând cu 1 iulie 2025, vor primi lunar o sumă în plus, menită să-i ajute într-o perioadă în care prețurile continuă s-o ia razna.

Într-un context în care pensiile nu au mai fost indexate la început de an, iar guvernul a recunoscut că acestea au fost înghețate, aproape 2,1 milioane de români primesc acum un mic colac de salvare. Este vorba de un sprijin lunar de 50 de lei, oferit pentru a face față creșterilor drastice din sectorul energetic. Practic, un ajutor pentru plata facturilor la curent, într-un moment în care tarifele aproape se dublează.

2.000.000 de pensionari din România primesc bani în plus la pensie

Acest sprijin nu se adresează tuturor pensionarilor, ci doar celor cu venituri reduse, așa că nu toată lumea e pe listă. Practic, vorbim de un ajutor țintit, menit să prevină situațiile în care facturile devin imposibil de achitat.

Cine primește acești bani?

Gospodăriile cu un singur membru, unde venitul lunar este sub 1.940 de lei. Gospodăriile cu mai mulți membri, dacă venitul mediu pe membru este sub 1.784 de lei/lună.

Cum să te înscrii ca să primești banii?

Există 3 variante prin care poți aplica:

Direct la primărie La oficiile poștale Online, printr-un mecanism digital care va fi funcțional în cel mult 60 de zile

După luni de incertitudini, vine și o veste bună: nu se majorează pensiile, dar se oferă măcar un sprijin concret. Cei care se încadrează în criteriile de venit pot aplica imediat și încep să primească 50 lei/lună, începând chiar din această lună.

