Activități pentru cuplurile care vor să se relaxeze acasă

Cu totii avem o viata agitata, mai ales la cum a devenit lumea in ziua de azi. Daca ai o iubita sau un iubit si cauti idei de relaxare, noi iti propunem cateva idei foarte bune pentru a te relaxa impreuna cu partenerul acasa, in comfortul casei tale.

Seara de Home Cinema

Daca in trecut oamenii obisnuiau sa se duca la cinema pentru a viziona un film bun, lucrurile s-au schimbat odata cu dezvoltarea tehnologiei. In acest moment, exista foarte multe platforme de streaming online pe care poti vizualiza filme si seriale de calitate. Printre acestea se numara Disney+, Netflix, HBO Max sau Prime.

Asadar, te poti relaxa acasa, cu iubita ta, fara a mai fi nevoiti sa va deplasati la un cinema fizic.

In functie de preferintele voastre la filme, puteti opta pentru comedii, drame, filme romantice sau thrillere. Daca va plac serialele TV, puteti face un maraton de vizionare, deoarece pe platformele mentionate anterior exista si seriale cu mai multe sezoane.

Si daca vreti sa aveti o atmosfera autentica de cinema, puteti face niste popcorn, puteti cumpara dulciuri dar si bauturi racoritoare. Recomand de asemenea sa nu utilizati telefonul mobil, deoarece acest lucru va poate distrage de la film.

Seara de cazino

E destul de improbabil ca amandoi sa fiti pasionati de jocuri de noroc. Insa daca vreti sa va intreceti intr-o competitie amicala, o puteti face la jocuri de noroc. Spun acest lucru deoarece, in prezent, nu mai trebuie sa depui bani de la tine din buzunar pentru a juca la un cazino online.

La noi in tara, exista mai multe cazinouri online la care poti incasa bonusuri fara depunere daca esti client nou. Asadar, va puteti inregistra amandoi la un operator ce ofera bonus fara depunere pentru clienti noi.

De exemplu, daca un operator ofera 100 rotiri gratuite fara depunere, puteti face o competitie in care castigatorul este cel care obtine cel mai mare castig dupa utilizarea rotirilor. Aveti nevoie doar telefoane mobile/laptop si puteti da drumul la competitie.

Acesta este doar un exemplu. Puteti de asemenea sa fiti competitivi si cu bani reali, insa iti recomand urmatoarele lucruri daca vreti sa va bucurati responsabil de o seara de cazino acasa:

Jucati doar la cazinouri online licentiate – platformele de cazino pe care le accesati trebuie sa detina o licenta de functionare emisa de Oficiul National pentru Jocuri de Noroc din Romania. Puteti vedea o lista cu top cazinouri online la care va puteti deschide un cont si la care puteti fi siguri ca jucati legal si in siguranta Stabiliti un buget de joc – bugetul de joc nu ar trebui sa depaseasca 10% din veniturile voastre lunare. Stabilind un buget de joc, veti avea parte de o experienta de joc placuta, deoarece ati considerat din start acei bani drept distractie si nu ca o forma de a face bani rapid Concurati unul impotriva altuia – puteti aplica exemplul de mai sus. De exemplu, daca depuneti 50 RON, puteti juca de fiecare cate 25 RON acelasi slot sau joc de casino live. La final, castigatorul este cel care a obtinut castigul cel mai mare

Gatiti impreuna o reteta delicioasa

De foarte multe ori, gatitul se limiteaza doar la o anumita persoana, mai ales daca cealalta abia vine de la munca sau este foarte obosita.

Se spune ca gatitul impreuna consolideaza cuplurile. Astfel ca, gatitul impreuna vine la pachet cu mai multe beneficii: colaborare, comunicare, dar si o masa delicioasa.

Pentru a face lucrurile cat mai interesante, va recomand sa alegeti o reteta noua, pe care nu ati mai incercat-o pana in acel moment. Poate fi o reteta fie din bucataria internationala, fie din bucataria romaneasca. Impartiti-va task-urile si ascultati o muzica buna in timpul sesiunii de gatit.

Am inceput sa fac si eu acelasi lucru cu iubita mea, in sensul ca ne-am propus sa facem cina impreuna in fiecare zi. De atunci, mi se pare ca toate mesele au devenit mult mai delicioase.

Seara de spa acasa

Iti spun din start ca nu trebuie sa te duci la un centru SPA pentru a te relaxa complet. O poti face direct in comfortul casei tale, cu doar cateva obiecte:

Spuma, sare de baie sau uleiuri esentiale – puteti adauga o spuma de baie parfumata si puteti aprinde lumanari parfumate pentru o atmosfera romantica.

Masca de fata – de obicei, femeile sunt mult mai interesate de tratamentele faciale. Va puteti lasa pe mana ei pentru a va aplica un tratament facial care sa va hidrateze tenul

Masaj – pentru o relaxare totala, puteti apela la masaj

Board games

Daca ai impresia ca jocurile de societate sunt doar pentru grupuri mai mari, te inseli. Exista mai multe jocuri de societate care pot fi jucate in 2, in special jocurile pentru cupluri. Puteti opta pentru jocuri care stimuleaza gandirea, strategia, cooperarea, dar si pentru jocuri competitive.

Iata o lista cu jocuri de tip board games potrivite pentru cupluri: