Actorii de la Teatrul Evreiesc de Stat joacă păziți de jandarmi! Autoritățile au fost sesizate deja

Momente grele pentru actorii de la Teatrul Evreiesc de Stat! De ce au ajuns să joace păziți de jandarmi? Autoritățile au fost sesizate deja în acest sens. Totul a pornit de la un mesaj tulburător postat pe rețelele de socializare! Ce părere are Maia Morgenstern despre această situație? Vă prezentăm cele mai noi declarații!

Premiera spectacolului „Neguțătorul din Veneția” din 7 și 8 februarie au avut loc într-o atmosferă încordată, actorii fiind însoțiți de jandarmi pentru a le asigura protecție. Decizia a fost luată după ce au fost lansate amenințări grave pe TikTok, unele chiar și cu moartea, iar vizați erau actorii, dar și instituția.

Pe data de 2 februarie a fost postată pe TikTok o imagine cu clădirea Teatrului Evreiesc de Stat, dar și un mesaj înfiorător.

Un apropiat al actriței Maia Morgenstern a depus o plângere la Poliție, semnalând aceste amenințări. Vedeta a declarat că aceasta nu a fost făcută din partea teatrului, moment în care a recunoscut că este îngrijorată. Ea a adăugat că fiecare instituție are dreptul să decidă cum reacționează în fața unor amenințări, dar aceste comportamente sunt periculoase pentru a fi ignorate.

„Nu din partea teatrului (a fost făcută plângerea către autorităţi – n.r.). Vreau să fie clar! Nu din partea teatrului, lucru care mă îngrijorează şi mă întristează. Atâta vreme cât am fost la conducerea instituţiei şi au existat ameninţări explicite: `venim peste voi şi vă dărâmăm, vă dăm foc acolo!`, eu am făcut plângere penală. Fiecare manager are, însă, libertatea, dreptul, conştiinţa sa de a adopta o anumită atitudine sau alta. Personal, sunt împotrivă, asumându-mi critici, ironii, derizoriul: `Haide, dom`le, te plângi din orice! Ai mai găsit un motiv să te bagi în seamă!` Nu sunt erou, nu am pretenția că nu mi-e greu. Deci chiar îmi este foarte greu. Când atrag atenţia asupra unor astfel de derapaje, mi se pare periculos, n-o iau în glumă”, a declarat Maia Morgenstern, pentru un post TV.