Actorul american Burt Reynolds a murit la vârsta de 82 de ani

Actorul american Burt Reynolds, cunoscut pentru roluri în filme ca Smokey și Banditul sau Deliverance, a decedat joi la vârsta de 82 de ani, informează presa internațională. Reprezentantul actorului a anunțat că Burt Ryenolds a decedat joi la Jupiter, în statul american Florida.

Potrivit publicației US Weekly, actorul a decedat într-un spital din Florida, în urma unui atac de cord. Actorul a suferit o operație de bypass coronarian în anul 2010.

Reynolds s-a născut în Georgia, în 1936, dar s-a mutat în Riviera Beach în 1946, unde tatăl său era şeful poliţiei locale. A continuat să joace fotbal la Universitatea de stat din Florida, dar accidentările suferite l-au împiedicat să îşi continue această carieră. După ce s-a retras din activitatea sportivă, Reynolds a urmat cursuri de actorie.

Burt Reynolds s-a mutat la New York la sfârşitul anilor 1950, debutul său în televiziune având loc în 1958, în serialul „Flight”. Primul său rol mai mare a fost în serialul NBC „Western Riverboat”, difuzat între 1958 şi 1960.

La insistenţele lui Clint Eastwood, a intrat în industria filmului. În 1970, Reynolds era deja o importantă vedetă de cinema, jucând în filme precum „Eliberarea/ Deliverance”, „Cea mai lungă pasă/ The Longest Yard”, „Smokey si Bandit/ Smokey and the Bandit” şi „Sharky’s Machine”.

Burt Reynolds a câştigat un premiu Emmy şi un Glob de Aur pentru rolul său din sitcomul „Evening Shade” şi a primit o nominalizare la Oscar pentru interpretarea regizorului de filme pornografice Jack Horner în „Jurnalul unei vedete de film porno/ Boogie Nights”.