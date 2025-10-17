Actorul de la Pro TV s-a despărțit de iubită, după patru ani de relație. Fanii așteptau să-l vadă la altar, dar... “Am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat”

Daniel Nuță, protagonistul serialului Groapa, este liber de contract pe plan sentimental. Relația cu iubita sa, actrița Cezara Petredeanu a ajuns la final după 4 ani de relație. În loc să asistăm la o nuntă, cei doi au surprins pe toată lumea cu decizia de a merge pe drumuri separate. Culmea, ruptura s-a produs după o vacanță exotică în Thailanda. Daniel Nuță a făcut primele declarații, pentru CANCAN.RO, despre schimbările survenite în viața sa în acest an.

Lui Daniel Nuță îi merge bine pe plan profesional. A avut proiecte în străinătate, așteaptă rezultatul la două castinguri importante, joacă la teatru, a filmat pentru cel de-al doilea sezon al serialului Groapa, care va avea premiera pe Voyo pe 23 octombrie.

Daniel Nuță: „Ne-am despărțit la începutul anului și după aceea a fost plecarea mea în Grecia pentru un proiect”

Pe plan amoros, actorul a avut parte de schimbări radicale. Culmea că nimic nu prevestea un astfel de deznodământ. El și actrița Cezara Petredeanu au petrecut Revelionul în Thailanda, revenind în țară după 10 ianuarie. Doar că lanțul de iubire s-a rupt și nu a fost vorba doar de o pauză.

“Într-adevăr m-am despărțit de Cezara, cu care eram împreună de patru ani. Ne-am despărțit la începutul anului și după aceea a fost plecarea mea în Grecia pentru un proiect. Iar când m-am întors, am cunoscut pe cineva și lucrurile au funcționat cât au funcționat. Am avut niște plecări, într-adevăr, când am fost văzut în aeroport, mergeam spre Roma la o expoziție a lui Carravaggio, expoziție foarte impresionantă. S-au adus din toată lumea opere de-ale lui”, a declarat, pentru CANCAN.RO, Daniel Nuță, protagonistul serialului “Groapa”.

Doar că lucrurile între actor și noua prezență feminină din viața sa nu au funcționat. Iar după o perioadă destul de scurtă, a survenit despărțirea.

“Nu aș vrea să dau prea multe detalii, dar cred că lucrurile se așează așa cum trebuie să se așeze. Nu mai suntem împreună. Dar cred că lucrurile au fost și s-au întâmplat în felul ăsta cu un scop destul de clar. Și vom vedea, nu știm. În momentul ăsta sunt singur, sunt bine și mă gândesc doar la proiectele mele și la liniștea și la confortul meu mental, să-mi găsesc un echilibru al meu, eu cu mine. Și atât. Nu contează nimic altceva”, a adăugat, pentru CANCAN.RO, Daniel Nuță.

Celebrul actor care l-a jucat pe Vlad Țepeș este singur, dar nu duce lipsă de admiratoare. În prezent, își canalizează energia asupra profesiei. Un proiect de suflet pentru Daniel Nuță este serialul “Groapa”. După filmarea primului sezon, echipa a luat o pauză de filmări care a durat aproximativ 2 ani.

“Pauza a fost grea. Cu așteptare, cu entuziasm. Până să aflăm că o să facem sezonul 2, era așa o nostalgie. Mai vedeam materiale pe rețelele de socializare, mai scriau oamenii… “Dar Groapa când?” Și noi ne dorim, și noi vrem”, ne-a povestit el. Așteptarea a luat sfârșit, întrucât sezonul 2 este filmat și de săptămâna viitoare va putea fi vizionat pe Voyo, în fiecare joi.

Daniel Nuță: „Am aceleași kilograme de 10 ani„

Pentru interpretarea personajului Sasha, actorul a făcut schimbările necesare. “La mine, într-adevăr, înainte de sezonul 2, aveam din nou părul lung, că tocmai ce terminasem un proiect în Grecia. Dar am revenit repede la forma din sezonul 1. Părul s-a tuns repede, barba s-a tuns repede. Am aceleași kilograme de 10 ani, așa că nu mă plâng din punctul ăsta de vedere. Deci nu a fost nicio problemă. Poate câteva fire albe în plus”, ne-a mărturisit el.

Actorul ne-a povestit că este atent la alimentație și nu neglijează deloc mișcarea. Indiferent de programul de filmări sau repetiții, Daniel Nuță își face timp pentru sport. “Încerc cât se poate de mult să merg la bazin, să merg la sală, alerg foarte mult. Cred că am pierdut puțin din masa musculară în anii ăștia, pentru că am alergat foarte mult. Și la alergat, într-adevăr, se duce din masa musculară, dar în rest am rămas la fel. Și sper să mă țin așa până la 90 de ani, 100, cât voi trăi”, a conchis Daniel Nuță.

