Acum își permite orice, dar în copilărie a avut multe lipsuri. Gina Pistol, dezvăluiri despre sindromul copilului sărac în podcastul lui Mihai Morar

Gina Pistol (41 de ani) a vorbit despre modul în care a reușit să se integreze în grupuri, atunci când era mai mică. Prezentatoarea TV a mărturisit că s-a confruntat cu lipsuri materiale în copilărie, dar și cu lipsa tatălui. Iată ce dezvăluiri a făcut în cadrul podcastului lui Mihai Morar!

Gina Pistol și-a deschis sufletul în cadrul podcastului ”Fain & Simplu cu Mihai Morar” și a vorbit despre momentele mai puțin plăcute ale copilăriei sale. Prezentatoarea TV a avut o copilărie grea, mărturisind că s-a confruntat cu „sindromul copilului sărac”. În plus, din viața ei a lipsit și tatăl.

”Eu când am fost mică, am fost și săracă. Și, cumva, sindromul copilului sărac face lucrul ca să fie plăcut. Mă uitam la cei din jurul meu care aveau familii, cu mamă și tată, aveau o situație financiară mai bună, cumva, dacă ai financiar, ești mai bine poziționat pe scara socială, ești mai bine văzut și eu trebuia să fac eforturi mari ca să mă încadrez și eu, ca să mă pierd printre ei”, a mărturisit Gina Pistol.

Vezi și CALIFICAREA PE CARE NU ȘTIAI CĂ GINA PISTOL O ARE! CE A ABSOLVIT PREZENTATOAREA TV

Gina Pistol, despre modul în care reușea să se facă plăcută

Despre modul în care Gina Pistol a reușit să le intre în grație persoanelor, atunci când era mică, prezentatoarea TV a mărturisit că era haioasă și ajuta pe oricine din jurul ei. În plus, aceasta a povestit că figura paternă i-a lipsit din viața ei, dar acest lucru nu a împidicat-o să se afirme în societate.

”Eram foarte simpatică, eram foarte haioasă, glumeață, ajutam toată lumea. Asta eram. N-aveai cum să nu mă placi, reușeam ușor să fiu plăcută. Eu eram așa de fel, adică nu mi se pare că făceam mari eforturi, nu era o mască. Chiar dacă nu-mi convenea ceva pe moment, mă deranja ceva la cineva, preferam să nu-l zic. Pentru că, la fel, crescând fără tată și fiind o fetiță drăguță, frumoasă, cum știi, oamenii… cel puțin bărbații mă tratau… mai ales și când am apărut și în reviste. Am auzit glume proaste și când am mai crescut și am început să dau cu ei de pământ, când întâlneam bărbați care făceau glume misogine și erau mai nesimțiți, dădeam cu ei de pământ”, a mai mărturisit Gina Pistol în cadrul podcastului.

Podcastul poate fi vizionat integral aici:

Sursă: Podcast Fain & Simplu cu Mihai Morar