Acuzații șocante despre locuința lui Nicușor Dan: ”E o cocină acolo. Își chinuie copiii, au peste 20.000 euro pe lună”

Situația locativă a lui Nicușor Dan a stârnit reacții puternice în spațiul media și pe rețelele sociale, după ce o echipă de televiziune a realizat un reportaj care a surprins condițiile modeste în care locuiește edilul împreună cu partenera sa și cei doi copii. Deși datele vehiculate în spațiul public sugerează că veniturile cumulate ale celor doi ar depăși lejer 15.000–20.000 de euro lunar, locuința modestă și aparent neîngrijită i-a surprins pe mulți observatori. Sorin Constantinescu a adus în discuție acuzații șocante la Dan Diaconescu Direct!

Într-un peisaj urban unde mulți oameni care au venituri semnificativ mai mici reușesc să își asigure condiții de trai mult mai confortabile, alegerea edilului de a locui într-un apartament de aproximativ 60 de metri pătrați a fost percepută ca bizară. Conform unor surse media, spațiul a fost descris drept dezorganizat, insuficient pentru o familie cu copii și, aparent, fără un minim efort de prezentare în perspectiva filmărilor planificate.

În condițiile unor venituri ridicate estimate la aproximativ 5.000 de euro lunar din funcția publică și în jur de 15.000 de euro din activitatea profesională a partenerei familia nu a investit într-o locuință proprie sau nu a închiriat una adecvată standardelor de confort care corespund acestor venituri. Într-un oraș precum București, cu opțiuni variate în segmentul rezidențial de lux, ideea că o astfel de familie ar opta pentru un spațiu atât de restrâns a alimentat suspiciuni și speculații.

O altă ipoteză vehiculată este că apartamentul respectiv are o însemnătate personală pentru cuplu sau este locuit temporar, urmând o tranziție către o altă locuință. Totuși, nici această posibilitate nu a fost confirmată, iar lipsa unor declarații clare sau a unei explicații coerente a menținut suspiciunile publicului.

Pe fundalul acestor discuții, a fost adusă în atenție și o posibilă motivație juridică sau administrativă: în cazul căsătoriei între cei doi, anumite obligații de transparență privind averea personală ar putea fi evitate, aspect care a fost speculat de presă, însă fără o confirmare clară din partea autorităților sau a celor implicați.

„Dacă se căsătorește domnul președinte cu doamna, nu o să mai trebuiască să declare averea. Mie mi s-a părut foarte suspect și nu am găsit o explicație în spațiu public de ce a fost întrebat de reporteri. Adică el are de la primărie salară oficial vreo 5.000 de euro pe lună, 4.000 și ceva, 5.000. Ea mai are, conform investigațiilor lui Cosmin, încă vreo 15.000, deci au 20.000 de euro pe lună. Ca și cuplul, nicușor cu doamna, da? Cum să stai tu în casa aia care ai arătat-o, deci că era depozit de materiale acolo, în 60 de metri pătrați, cu doi copii. Adică îți chinui tu copiii, oameni care câștigă 20.000 de euro pe lună, băi, mă duc și-mi iau… Eu dacă aveam în mediul privat 20.000 de euro pe lună, să zic că-s corporatist eu cu nevasta… păi am luat cel mai tare penthouse în Herăstrău cu 5.000 și stăteam frumos, vedeam lacul dimineața, făceam jogging. Dar ce credit să faci cu 20.000 de luni pe lună? Că într-un an îți iei… Într-un an mi-am luat, îmi pun deoparte, din 20.000 cheltuim 5.000, că cu 5.000, cu doi copii, stai în București, profesor, doctor, mănânci 180 de mii de euro mi-a luat apartament ca lumea, nu? Nu stau în chichineața aia de 60 de metri care 30 nu-i fac curat ca să nu mă filmeze și fac curat în 30. Adică sunt niște chestii foarte dubioase.

Păi a anunțat cu nu știu câte zile înainte că vine să filmeze. Și am 20 de mii de euro pe lună. Eu 15, ăla 15. Tu spui că putea să apereze la o firmă de curețenie, gen să pregătească pentru filmare. Doamne ferește! Te zi mersi că le-a dat și mici să mănânce. Putea să nu le dea nimic. Era foarte încântată fata aia de la RTV, cum băga micul muștar acolo și mânca cu o poftă.

Așa au câștigat alegerile. O brăznicuță tare. Deschide și dulapul ăla să văd ce ai acolo, ce ai dincolo, ce ai sub pat. Atipa de la RTV, de-aia spun. Că la un dat n-am mai lăsat-o. Știi că mai aveau, am zis că aici nu mai intrați. Știi că mai au un etat sau un nivel, nu știu ce-i acolo. E o casă cochetă, degeaba zici tu. Poți să te întrebi de ce n-a cumpărat o casă aia, de ce stă cu chirie. Amândoi 2000 de euro pe lună sau 1500, eram de acord cu tine, e o casă cochetă. Dacă n-am un venit de 15-20 de euro pe lună să stau acolo în E peste mintea mea, adică eu nu am capacitatea intelectuală să înțeleg cum oameni care câștigă 20.000 de euro pe lună, cel puțin, deci ăștia e minim, că ea are 15.000, el are 5.000, 20.000 de euro pe lună, să stau în chichineața aia acolo. Adică nu am nicio explicație logică. Nu știu, bă, dar poate ea n-are 15.000, hai să o luăm și așa. Poate n-are ea salariul ăsta, avea și ea 1.500. Gușe spunea că poate să dovedească oricând și că are fluturașul și are dovezi. Ce să zic?”, a spus Sorin Constantinescu la Dan Diaconescu Direct.