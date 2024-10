Ada Galeș, atac la Oana Pellea în scandalul cu Alina Ceușan. Influencerița nu s-a abținut: „Balustradele n-au...”

Ada Galeș sare în apărarea Alinei Ceușan, la scurt timp după ce Oana Pellea i-a bătut obrazul influenceriței din cauza unei fotografii în care își ținea picioarele pe balustrada unei loje dintr-o sală de teatru. Ce are de spus fosta concurentă de la America Express în legătură cu acest subiect controversat?

În urmă cu doar o zi, Alina Ceușan a reușit să stârnească o situație controversată și să atragă o mulțime de critici. Influencerița a publicat în mediul online o fotografie în care în care își ține picioarele pe balustrada din balconul unei loje din Teatrul Odean. Imaginea a ajuns în atenția actriței Oana Pelle, iar reacția acesteia nu a întârziat să apară. Citește și: Alina Ceușan, prima reacție după ce Oana Pellea a făcut-o praf! Ce spune influncerița despre derapajul viral: „Așa ceva”

Fără a da nume, Oana Pellea a reacționat în mediul online și a distribuit o postare în care își exprimă repulsia față de gestul Alinei Ceușan. Fiica lui Amza Pellea a fost destul de tranșantă – citește AICI mesajul – și suficient de convingătoare încât influencerița a șters postare și și-a cerut iertare pentru ”îndrăzneală”. Aceasta a mărturisit că a făcut o greșeală și că nu va mai repeta astfel de gesturi. A urmat un val de comentarii negative, critici și prejudecăți din partea utilizatorilor.

Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și, cu siguranță, era o lecție de învățat. În urma valului de comentarii la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut așa la momentul respectiv. Înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta.”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.