Alina Ceușan, prima reacție după ce Oana Pellea a făcut-o praf! Ce spune influncerița despre derapajul viral: „Așa ceva”

În urmă cu doar trei zile, Alina Ceușan a publicat o imagine care a făcut înconjurul internetului. Influencerița și-a fotografiat picioarele pe balustrada unui balcon de la celebrul Teatru Odeon. Poza a atras mai multe critici negative, inclusiv din partea Oanei Pellea. Actrița a pus-o la zis pe fosta concurentă de la Asia Express pentru gestul său. La câteva ore distanță, creatoarea de conținut a oferit prima reacție.

Alina Ceușan a postat mai multe imagini pe Instagram, iar printre acestea o fotografie în care avea picioarele așezate pe balustrada unui balcon de la celebrul Teatru Odeon. Oana Pellea a izbucnit în momentul în care a văzut imaginea și a postat un mesaj tranșant în mediul online. Ulterior, influencerița a reacționat.

Oana Pellea a precizat că nu înțelege cum Alina Ceușan și-a putut permite să stea cu picioarele pe o astfel de balustradă, unde pe vremuri au pus mâinile personalități consacrate din cultura română, precum Octavian Paler, Alexandru Paleologu și Lucian Pintilie.

Totodată, influencerița a fost aspru criticată și de alte persoane. Secțiunea de comentarii a postării respective de pe Instagram s-a umplut de mesaje dure. Astfel, Alina Ceușan a decis să reacționeze.

Fosta concurentă de la Asia Express a mărturisit că a făcut o greșeală și nu va mai repeta un astfel de gest. Mai mult decât atât, creatoarea de conținut a luat și o decizie neașteptată. Ea a șters fotografia cu pricina de pe constul său.

„Menționez că am șters fotografia respectivă din galerie la sugestia unora dintre voi. Nu am făcut-o să ascund un gest negândit, ci pentru că mi-am dat seama că nu e de postat sau făcut așa ceva. Fiecare om își are greșelile lui și, cu siguranță, era o lecție de învățat. În urma valului de comentarii la această postare, menționez că nu mi-am dorit să jignesc pe nimeni. Deși a fost într-un alt context, este într-o lojă de teatru. Recunosc acum, a fost o greșeală și mi-o asum, nu am văzut așa la momentul respectiv. Înțeleg, într-adevăr, că nu e un gest frumos și nu se va mai repeta.”, a scris Alina Ceușan pe Instagram.