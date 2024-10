Oana Pellea o face praf pe Alina Ceușan! Derapajul influenceriței care a enervat-o pe actriță: „Să vă fie rușine”

Alina Ceușan a fost pusă la zid de Oana Pellea! Actrița a cam făcut-o praf pe influenceriță pe rețelele de socializare! Ce a enervat-o, de fapt? O postare a vedetei a cam scos-o din minți și nu a putut să se mai abțină, așa că a spus lucrurilor pe nume! Să fim aproape de cel mai nou scandal din showbiz?

Alina Ceușan a postat mai multe imagini pe Instagram, iar printre acestea o fotografie în care avea picioarele așezate pe balustrada unui balcon de la celebrul Teatru Odeon. Oana Pellea a izbucnit în momentul în care a văzut fotografia, așa că nu a mai stat pe gânduri și a postat un mesaj în care o critica pe influenceriță.

Actrița nu poate înțelege cum Alina Ceușan și-ar fi putut permite să stea cu picioarele pe balustrada unde pe vremuri au pui mâinile personalități mari din cultura română, printre care Octavian Paler, Alexandru Paleologu și Lucian Pintilie.

„O persoană de sex feminin, „influencer” de profesie, nu dau nume pentru că NU doresc să-i fac reclamă, a postat o fotografie, pe o rețea socială, în care își etalează picioarele ridicate pe balustrata unui balcon dintr-o sală renumită de spectacol… E ul selfie de picioare… dizgrațios, nesimțită postare. Nu mă interesează că nu era un spectacol de teatru, ci un eveniment de „fashion”. Am recunoscut balconul… Exact acolo, pe vremuri, a stat domnul Alexandru Paleologu împreună cu Domnul Octavian Paler, îmbrăcati elegant, în semn de respect pentru sala de teatru și pentru actori”, a transmis Oana Pellea pe Facebook.

Citește și: Cum arată Alina Ceușan după ce a născut. Imagini de la piscină + complimente de la fani

Oana Pellea nu a scris numele Alinei Ceușan în postare, însă imaginea respectivă se regăsește pe pagina de Instagram a influenceriței. Actrița consideră că postarea ar fi una lipistă de bun simț și educație.

„Știu, pentru ca eu i-am invitat la premiera cu “Noaptea furtunoasă” în regia lui Mihai Manutiu… Pe balustrada unde persoana și-a trântit ostentativ pantofii… cândva au trecut mâinile lui Octavian Paler, Alexandru Paleologu, Lucian Pintilie, etc, etc… Am înțeles că a vrut să provoace, am înțeles că își face reclamă cu o postare nesimțită… și totuși…câtă lipsă de bun simț, educație, cât prost gust, câtă vulgaritate… Dacă persoana respectivă îmi citește postarea (m-aș mira) îi spun atât: SĂ VĂ FIE RUȘINE”, a mai scrie Oana Pellea.