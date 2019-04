Adela Popescu, experiență neașteptată cu fiul cel mic, Andrei: “Am sunat speriată pediatra”

Devenită mămică în urmă cu aproape cinci luni, Adela Popescu a împărtășit o experiență neașteptată cu fiul cel mic, Andrei. Vedeta de la Pro TV a spus că nu a stat prea mult pe gânduri și a sunat-o imediat pe pediatra care se ocupă de micul ei prinț. Specialista a liniștit-o imediat pe frumoasa actriță.

Adela Popescu a povestit într-un articol postat pe blogul său un episod petrecut într-una dintre zilele de când este mămică din nou. Ea a mărturisit că s-a speriat destul de mult atunci când fiul ei cel mic a dormit 10 ore fără să se trezească deloc, așa cum e normal în primele luni de viață ale bebelușilor. După ce a vorbit la telefon cu doamna doctor pediatru care se ocupă de Andrei, vedeta s-a liniștit. În timpul conversației, specialista i-a explicat prezentatoarei că, începând cu vârsta de trei luni, bebelușii pot dormi chiar și 10 ore fără nicio problemă.

“În tot acest timp, Grăsuţul, căci aşa am ajuns să îi spunem bebeluşului, a ajuns să doarma, atenţie!!! insist, atenţie!!! şi 10 ore legate 😳😳😳😳 Nu aruncaţi cu nimic în mine, nu am niciun amestec. 🙂 Mărturisesc că după prima noapte cu multe ore dormite, am sunat speriată pediatra.

Mi-a spus că deja de la trei luni bebeluşii pot dormi şi 10 ore fără nicio problemă. Adică ei pot, doar ca de regulă nu vor. Alexandru cel puţin doi ani jumate a spus nu şi nu somnului prelungit. Aşa că dupa asemenea experienţă cum să cred că pot fi eu atât de norocoasă”, a scris Adela Popescu pe blogul său.

Adela Popescu şi Radu Vâlcan au doi băieți

Adela Popescu şi Radu Vâlcan s-au căsătorit în 2015. Ei au devenit părinți pentru prima dată pe 11 iunie 2017, iar fiul lor a primit numele Alexandru. Al doilea copil al cuplului a venit pe lume pe 10 decembrie 2018, după un travaliu care a durat cinci ore. La naștere, băiatul cel mic al prezentatoarei de la Pro TV avea o greutate de 3,430 kg și o înălțime de 51 cm. El a fost numit Andrei.