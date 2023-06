Adela Popescu l-a umilit pe Cătălin Măruţă, în direct! N-a avut nicio jenă şi i-a spus verde în faţă

Adela Popescu a fost invitată recent în emisiunea lui Cătălin Măruţă, acolo unde a abordat mai multe subiecte legate de viaţa personală, dar şi despre cea profesională. Spiritele s-au „încins” la un moment dat, iar în timpul dialogului pe care prezentatorul îl avea cu actriţa, aceasta nu s-a putut abţine şi i-a făcut reproșuri în direct, la propria sa emisiune de la Pro TV. Iată ce i-a spus şi de la ce a pornit totul.

Adela Popescu se poate considera o femeie împlinită. Are o carieră de succes, trei băieţi de care este foarte mândră şi un soţ care o iubeşte enorm. De câteva luni, blondina a luat o pauză de la proiecte şi s-a concentrat mai mult pe viaţa de familie.

Deşi fanii sunt nerăbdători să o vadă din nou pe micile ecrane, se pare că frumoasa prezentatoare nu se grăbește deloc. Mai mult decât atât, pentru că acum are mai mult timp liber, a decis să se dedice unei vechi pasiuni: actoria. Astfel, Adela Popescu a acceptat să facă parte din distribuţia unui film de excepţie, unde joacă alături de soțul ei, dar și de alți actori consacrați de la noi din țară.

„Eu am diplomă de actriță, știu că ați uitat. Filăm în continuare acum într-un film regizat de Petre Năstase. S-a ales o echipă fabuloasă, formată din Laura Cosoi, Ada Condeescu, Radu Vâlcan, Răzvan Fodor, sunt foarte, foarte mulți actori. Am stat două săptămâni în Vama Veche, iar pentru mine și Radu a fost o super vacanță, că am plecat fără copii, la muncă nu s-a putut să mergi cu copiii, ne-am dorit. Nu am făcut naveta, s-a dus doar Radu la un moment dat. Noi mai avem câteva zile de filmări. Suntem trei femei, iar noi, în copilărie ne-am făcut niște jurăminte și plecăm acolo la petrecerea burlăcițelor.”, a declarat Adela Popescu, în cadrul emisiunii La Măruță, de pe Pro TV.

Ce i-a reproşat Adela Popescu lui Măruţă în direct

Pe finalul discuţiei, Cătălin Măruţă s-a arătat interesat de filmul care urmează să fie lansat anul viitor şi i-a mărturisit Adelei Popescu că abia aşteaptă să îl vadă. Soţia lui Radu Vâlcan nu s-a putut abţine şi l-a ironizat pe prezentator pentru că a lipsit de la nunta Ginei Pistol cu Smiley din cauza unor angajamente.

Adela Popescu: Cred că premiera filmului va fi la începutul anului viitor.

Cătălin Măruță: Abia aștept să merg la film.

Adela Popescu: Să văd dacă nu ai alte angajamente în ziua aceea (n.r. face referire la faptul că Măruță a lipsit de la nunta lui Smiley și a Ginei Pistol), că na, când prietenii au evenimente importante, tu ai angajamente și contracte.